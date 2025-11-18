    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Besonders beachtet!

    765 Aufrufe 765 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barrick Mining Corporation Aktie mit Kurssprung - 18.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Barrick Mining Corporation Aktie bisher um +3,65 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Barrick Mining Corporation Aktie mit Kurssprung - 18.11.2025
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Barrick Mining Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.11.2025

    Die Barrick Mining Corporation Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,65 % auf 33,11 zulegen. Das sind +1,17  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Barrick Mining Corporation Aktie. Nach einem Plus von +0,25 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 33,11, mit einem Plus von +3,65 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Barrick Mining Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +53,75 % verbuchen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Barrick Mining Corp!
    Long
    35,70€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,09€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +4,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Barrick Mining Corporation um +110,80 % gewonnen.

    Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,43 %
    1 Monat +9,90 %
    3 Monate +53,75 %
    1 Jahr +99,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Barrick Mining Corporation Aktie, wobei technische Schwäche nach einem Goldpreis-Ausbruch, mögliche fundamentale Veränderungen durch eine geplante Aufspaltung sowie die Bedeutung von Optionsstrategien im Kontext der Kursprognosen im Fokus stehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.

    Zur Barrick Mining Corporation Diskussion

    Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,94 Mrd. € wert.

    Goldpreisschwäche als Chance. Goldaktien furios. Spektakuläre Übernahme im Fokus


    Der Goldpreis schwächelt aktuell ein wenig und konsolidiert auf hohem Niveau. Unter den Marktakteuren wird nach wie vor die Frage heiß diskutiert, ob die Fed im Dezember die Leitzinsen senken wird oder eben nicht. 

    Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Barrick Mining Corporation

    +2,99 %
    +4,43 %
    +9,90 %
    +53,75 %
    +99,59 %
    +109,10 %
    +47,88 %
    +382,07 %
    +204,60 %
    ISIN:CA06849F1080WKN:A417GQ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Barrick Mining Corporation Aktie mit Kurssprung - 18.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Barrick Mining Corporation Aktie bisher um +3,65 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.