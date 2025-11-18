Barrick Mining Corporation Aktie mit Kurssprung - 18.11.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Barrick Mining Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +53,75 % verbuchen.

Die Barrick Mining Corporation Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,65 % auf 33,11€ zulegen. Das sind +1,17 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Barrick Mining Corporation Aktie. Nach einem Plus von +0,25 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 33,11€, mit einem Plus von +3,65 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +4,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Barrick Mining Corporation um +110,80 % gewonnen.

Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,43 % 1 Monat +9,90 % 3 Monate +53,75 % 1 Jahr +99,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Barrick Mining Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Barrick Mining Corporation Aktie, wobei technische Schwäche nach einem Goldpreis-Ausbruch, mögliche fundamentale Veränderungen durch eine geplante Aufspaltung sowie die Bedeutung von Optionsstrategien im Kontext der Kursprognosen im Fokus stehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.

Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,94 Mrd. € wert.

Der Goldpreis schwächelt aktuell ein wenig und konsolidiert auf hohem Niveau. Unter den Marktakteuren wird nach wie vor die Frage heiß diskutiert, ob die Fed im Dezember die Leitzinsen senken wird oder eben nicht.

Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.