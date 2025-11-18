ZenaTech erweitert Drone-as-a-Service-Geschäft auf den Handels- und Agrarmarkt in Colorado mit Abschluss der 12. Übernahme von Rampart Surveys

Vancouver, British Columbia, (18. November 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute den Abschluss der Übernahme von Rampart Surveys Inc. bekannt, einem in Woodland Park, Colorado, ansässigen Landvermessungsunternehmen mit einer Erfahrung von fast drei Jahrzehnten. Diese Transaktion ist die 12. Übernahme von ZenaTech und erweitert die landesweite Präsenz des Drone-as-a-Service-Geschäfts auf Colorado, wodurch das Unternehmen erstmals im Mittleren Westen der USA vertreten ist.

„Rampart Surveys bringt langjährige Kundenbeziehungen, fundiertes Vermessungs-Knowhow sowie Erfahrung mit drohnenbasierten topografischen Vermessungen mit ein, um unser DaaS-Geschäft zu beschleunigen“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Die drohnenbasierte Vermessung kann sowohl das zerklüftete Bergland als auch die Agrarmärkte von Colorado transformieren und die schwierigsten Landschaften des Bundesstaates in Möglichkeiten für eine schnellere, sicherere und präzisere Landvermessung verwandeln, während sie gleichzeitig die Inspektion, Analyse und Gesundheitsüberwachung von Nutzpflanzen für eine nachhaltigere Landwirtschaft revolutioniert.“

Rampart Surveys wurde 1997 gegründet und hat sich einen Namen als Anbieter von Vermessungsdienstleistungen in den Bereichen Grundstücksgrenzen, Landbesitz, Topografie und Bauvermessung für kommerzielle Projekte im Zentrum von Colorado gemacht und unterhält enge Beziehungen zu unterschiedlichen regionalen Behörden und privaten Kunden in mehreren Bezirken. Durch das Hinzukommen von Rampart Surveys kann ZenaTech sein Dienstleistungsangebot erweitern und sein DaaS-Portfolio in den landwirtschaftlichen Regionen von Colorado um landwirtschaftliche Drohnendienste, einschließlich Ernteinspektion, Überwachung, Sprühen und Analyse des Gesundheitszustands von Pflanzen, ergänzen.

Colorado umfasst etwa 12,2 Millionen ha Agrarland, einschließlich Ackerbau, Weideland und gemischt genutzte landwirtschaftliche Flächen. Mit seinem weitläufigen, schwer zugänglichen Gelände in den Bergbezirken und den umfassenden kommerziellen Betrieben im gesamten Bundesstaat bietet die Region bedeutsame Möglichkeiten für drohnengestützte Inspektionsdienste für die Vermessung, Kartierung, Vegetationsanalyse und Präzisionslandwirtschaft.