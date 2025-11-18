    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Gewinnmitnahmen belasten

    Fraport-Aktie mit Bruchlandung: 7 Prozent Minus nach Analysten-Downgrade

    Die Papiere des Flughafenbetreibers sind am Dienstag klarer Verlierer im DAX. Der Grund: Goldman Sachs streicht nach 3 Jahren seine Kaufempfehlung. Das löst Gewinnmitnahmen am Markt aus.

    • Fraport-Aktien fallen nach Goldman Sachs-Analyse.
    • Gewinnmitnahmen nach starkem Kursanstieg im DAX.
    • EBITDA übertrifft Erwartungen, Prognose leicht gesenkt.
    In einem ohnehin schwachen Gesamtmarkt nutzten viele Anleger am Dienstag offenbar die Gelegenheit, um bei Fraport Gewinne mitzunehmen.

    Der Rückschlag folgt auf einen starken Lauf: Noch Anfang November hatte das Papier mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht – ein Plus von 39 Prozent seit Jahresbeginn und damit weit mehr als der MDAX, in dem Fraport gelistet ist.

    Doch nun sorgt ein Analystenkommentar für neue Vorsicht: Patrick Creuset von Goldman Sachs strich seine Kaufempfehlung, die seit April 2022 bestand, und senkte das Kursziel auf 86 Euro. Zur Begründung verwies er auf die überdurchschnittliche Kursentwicklung sowie auf Risiken durch steigende Investitionen und eine nachlassende Kapitaldisziplin.

    Fraport

    -6,32 %
    0,00 %
    -2,65 %
    -5,65 %
    +47,41 %
    +71,25 %
    +54,80 %
    +27,26 %
    +217,41 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

    Fundamental jedoch überzeugte Fraport zuletzt mit starken Zahlen: Im dritten Quartal erzielte der Flughafenbetreiber ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 593,1 Millionen Euro – deutlich über den Analystenerwartungen von 533 Millionen Euro, wie die Investmentbank Jefferies vorab prognostiziert hatte.

    Damit übertraf Fraport nicht nur die eigenen Ziele, sondern auch die Ergebnisse der europäischen Konkurrenz: Sowohl Aéroports de Paris als auch Aena in Spanien hatten zuvor starke Zahlen gemeldet.

    Ein kleiner Wermutstropfen blieb dennoch: Die Passagierprognose für das Jahr 2025 wurde leicht nach unten angepasst. Trotzdem bleibt das operative Geschäft robust – nur der Aktienkurs hat nun erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,52 % und einem Kurs von 70,95EUR auf Tradegate (18. November 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
