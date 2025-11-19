Tesla könnte dank Robotaxi-Fortschritten stark steigen

Laut Daten von TipRanks zählt Stephen Gengaro zu den besten zehn Prozent der mehr als 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten. Seine Erfolgsquote liegt bei 47 Prozent, während seine durchschnittliche Rendite bei 13,6 Prozent steht.

Der Elektroautobauer Tesla könnte nach Einschätzung der Investmentbank Stifel vor einer deutlichen Kursrallye stehen. Analyst Stephen Gengaro sieht das Unternehmen auf einem vielversprechenden Weg, insbesondere wegen neuer Fortschritte im Robotaxi- und Full-Self-Driving-Geschäft. Er erhöhte sein Kursziel für die Aktie von zuvor 483 auf nun 508 US-Dollar. Das entspricht einem potenziellen Aufschlag von rund 26 Prozent.

Robotaxi-Initiative rückt stärker in den Vordergrund

Gengaro betont vor allem die Pläne des Managements, die Robotaxi-Pilotprojekte auszubauen und die Software in den kommenden Versionen der Full-Self-Driving-Technologie (FSD) weiterzuentwickeln. Künftig sollen sogenannte "Reasoning Capabilities" integriert werden – Funktionen, die dem System erlauben, Entscheidungen besser zu interpretieren und etwa optimale Parkplätze automatisch zu finden.

Besonders hebt der Analyst die Fortschritte in den bestehenden Testgebieten Austin und der Bay Area hervor. Tesla plane, das Robotaxi-Angebot bis Ende 2025 auf etwa acht bis zehn Metropolregionen in den USA auszuweiten. Zudem sollen in Teilen von Austin bereits Ende 2025 Robotaxi-Dienste ohne Sicherheitsfahrer starten. Weitere Expansionen sind in Nevada, Florida und Arizona vorgesehen.

Gengaro sieht in Teslas KI-getriebenem FSD-Ansatz erhebliches Wertschöpfungspotenzial — sowohl über den direkten Verkauf der Software als auch durch mögliche Lizenzvereinbarungen und die langfristig geplanten Cybercab-Modelle.

Starke Quartalszahlen untermauern Optimismus

Neben den Fortschritten im autonomen Fahren verweist Gengaro auch auf die robusten Ergebnisse des dritten Quartals. Tesla erzielte einen Umsatz von 28,10 Milliarden US-Dollar und übertraf damit klar die von LSEG ermittelten Analystenerwartungen von 26,37 Milliarden US-Dollar.

Auch wenn günstigere Tesla-Modelle langsamer auf den Markt kommen als zunächst erwartet, sieht der Analyst darin mittelfristig eher eine Chance.

Analysten uneinig: geteiltes Bild trotz Zukunftsperspektiven

Obwohl Tesla nach Stifels Einschätzung gut positioniert ist, zeigt der breite Analystenkonsens ein differenziertes Stimmungsbild. Von insgesamt 55 Tesla-Analysten führen 25 die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy". 19 stufen die Aktie als "Hold" ein, während 11 Experten eine Untergewichtung oder gar einen Verkauf empfehlen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





