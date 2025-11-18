    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Addepar Names New CRO & First Chief Client Officer

    Addepar bolsters its leadership with Peter O'Brien as Chief Revenue Officer and Janeen France as Chief Client Officer, marking a pivotal step in global growth and client engagement.

    • Addepar has appointed Peter O'Brien as Chief Revenue Officer and Janeen France as the first Chief Client Officer, enhancing its leadership team.
    • O'Brien will lead global revenue efforts, focusing on sales, marketing, partnerships, and market development to drive growth.
    • He is the first C-suite executive based in Europe, highlighting Addepar's commitment to global client service.
    • France will oversee the global client strategy, ensuring a value-driven client experience and fostering deeper relationships.
    • Both leaders have extensive experience within Addepar, with O'Brien focusing on market penetration and France on client advocacy and success.
    • These appointments reflect Addepar's dedication to innovation and client success, empowering investment professionals worldwide.






