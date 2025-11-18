Addepar Names New CRO & First Chief Client Officer
Addepar bolsters its leadership with Peter O'Brien as Chief Revenue Officer and Janeen France as Chief Client Officer, marking a pivotal step in global growth and client engagement.
- Addepar has appointed Peter O'Brien as Chief Revenue Officer and Janeen France as the first Chief Client Officer, enhancing its leadership team.
- O'Brien will lead global revenue efforts, focusing on sales, marketing, partnerships, and market development to drive growth.
- He is the first C-suite executive based in Europe, highlighting Addepar's commitment to global client service.
- France will oversee the global client strategy, ensuring a value-driven client experience and fostering deeper relationships.
- Both leaders have extensive experience within Addepar, with O'Brien focusing on market penetration and France on client advocacy and success.
- These appointments reflect Addepar's dedication to innovation and client success, empowering investment professionals worldwide.
