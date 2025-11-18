Renate Künast und 52 Marken als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet (FOTO)
(https://green-brands.org/) zeichnete gestern Abend im Le Méridien Grand Hotel
Nürnberg 52 Marken als GREEN BRANDS Germany aus.
Renate Künast , ehemalige Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft sowie ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen,
wurde als GREEN BRAND Germany-Persönlichkeit geehrt.
siebten Mal in Deutschland Produkte, Lebensmittel, Dienstleistungen und
Unternehmen geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und
somit eine hohe nationale wie internationale Anerkennung verdienen.
GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz,
Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.
Renate Künast wird - kurz vor ihrem 70. Geburtstag - für ihren jahrzehntelangen
Einsatz für Nachhaltigkeit, Transparenz und Verbraucherrechte, für ihr mutiges
Auftreten gegen Hass und digitale Gewalt und für ihre klare Stimme in der
Debatte um die Zukunft der Ernährung als "GREEN BRAND Germany Persönlichkeit
2025" ausgezeichnet.
Die Laudatio hielt Bernward Geier , Journalist, Aktivist und Berater im Bereich
Landwirtschafts- und Umweltpolitik, der seit über 50 Jahren in der Biobewegung
aktiv ist. Er hob in seiner Laudatio die Ausdauer und das Engagement hervor, das
Renate Künast stets auszeichnete. "Du bist mutig, du bist gradlinig, du hast in
deiner politischen Karriere unbeirrt gegen große Widerstände gekämpft. Das ist
in der heutigen Zeit selten geworden. Es braucht Mut, auch heute. Und manchmal
bräuchte es auch heute viel mehr 'Renate'."
Überraschungsgast Hannes Jaenicke , Umweltschützer und gefragter Schauspieler,
der selbst 2017 als GREEN BRANDS Germany - Persönlichkeit ausgezeichnet worden
war, hielt eine spontane Laudatio. Er sagte: "Renate und ich haben uns auf der
allerersten Utopia-Konferenz kennengelernt. Dort gab es eine Podiumsdiskussion,
auf der ich mich etwas kritisch über die Grünen geäußert hatte. Da sagte Frau
Künast: 'Kritisieren kann jeder. Treten Sie mal ein und verändern Sie etwas!'
Daran habe ich mich gehalten und war eine Woche später Mitglied dieser Partei."
In der heutigen Politik, so Jaenicke weiter, vermisse er Renate Künast manchmal
doch sehr heftig.
Renate Künast freute sich über die Auszeichnung und dankte auch den anwesenden
ausgezeichneten Marken und Unternehmen für ihr Engagement in Sachen
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "Als Politiker sollte man immer Beispiele für
