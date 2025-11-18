So sichern Unternehmen ihre Reputation
Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe über seriöses Inkasso und nachhaltige Kundenbeziehungen (FOTO)
Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Auch für zahlende Kunden werden säumige
Rechnungen oft zu einem Reizthema. Klassische Mahnprozesse setzen meist auf
Druck und Eskalation, was die Zahlungsbereitschaft und die Kundentreue
empfindlich schädigen kann. Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe,
zeigt mit seinem Ansatz, dass es auch anders geht. Im folgenden Beitrag erfahren
Leser, wie Unternehmen durch seriöses Inkasso ihren Ruf schützen und
langfristige Kundenbeziehungen stärken können.
Liquiditätsengpässe durch unbezahlte Rechnungen zählen für viele Unternehmen zum
traurigen Alltag: Statt planbarer Zahlungseingänge finden sich Geschäftsinhaber
mit einer wachsenden Liste offener Posten konfrontiert. Nicht selten folgt
darauf eine nervenaufreibende Odyssee aus Zahlungserinnerungen, Mahnungen und
schlussendlich - mit mehr Frust als Erfolg - dem Versuch, auf rechtlichem Wege
an die eigene Forderung zu gelangen. Während der administrative Aufwand
kontinuierlich steigt, fehlt das dringend benötigte Geld weiter in der Kasse.
Parallel drohen, so zeigt die Erfahrung, Konflikte mit Kunden und ein
zunehmender Imageschaden: Wer "zu hart" mahnt, gilt rasch als unflexibel,
ruiniert im schlimmsten Fall seine Kundenbeziehungen und damit seine
Zukunftsperspektiven. "Inkassoprozesse, die auf Druck und Drohungen setzen,
führen immer häufiger zu Ablehnung und Konflikten. Am Ende bleiben nicht nur die
Zahlungen aus - auch der Ruf des Unternehmens kriegt tiefe Kratzer", warnt
Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe.
"Die effektivste Strategie ist eine lösungsorientierte und wertschätzende
Kommunikation", fügt er hinzu. Die Erfahrung zeigt: Setzen Unternehmen auf
Dialog statt Konfrontation, profitieren alle Beteiligten - und zwar nachhaltig.
Anstelle starrer Abläufe und standardisierter, oft wenig empathischer
Mahnschreiben setzt die DIAGONAL Gruppe auf maßgeschneiderte Inkassolösungen,
die technologische Präzision mit menschlicher Kompetenz verbinden. Das
Unternehmen kombiniert über 30 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement mit einem
klaren Fokus auf Kundenbindung und Markenreputation. Dank eigener digitaler
Systeme, automatisierter Kommunikationsplattformen und speziell geschulter
Mitarbeitender gelingt es, Zahlungsprozesse effizient und zugleich empathisch zu
gestalten. Dabei steht nicht das Eintreiben von Forderungen, sondern das
Wiederherstellen von Vertrauen im Mittelpunkt - ein Ansatz, der die DIAGONAL
Gruppe zu einem Vorreiter für seriöses und modernes Inkasso macht.
Druck erzeugt Gegendruck: Warum klassische Mahnungen oft scheitern
Das Standardvorgehen im Mahnwesen ist vielen Unternehmen vertraut: Eine
Druck erzeugt Gegendruck: Warum klassische Mahnungen oft scheitern
Das Standardvorgehen im Mahnwesen ist vielen Unternehmen vertraut: Eine
