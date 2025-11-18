Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe über seriöses Inkasso und nachhaltige Kundenbeziehungen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Auch für zahlende Kunden werden säumigeRechnungen oft zu einem Reizthema. Klassische Mahnprozesse setzen meist aufDruck und Eskalation, was die Zahlungsbereitschaft und die Kundentreueempfindlich schädigen kann. Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe,zeigt mit seinem Ansatz, dass es auch anders geht. Im folgenden Beitrag erfahrenLeser, wie Unternehmen durch seriöses Inkasso ihren Ruf schützen undlangfristige Kundenbeziehungen stärken können.Liquiditätsengpässe durch unbezahlte Rechnungen zählen für viele Unternehmen zumtraurigen Alltag: Statt planbarer Zahlungseingänge finden sich Geschäftsinhabermit einer wachsenden Liste offener Posten konfrontiert. Nicht selten folgtdarauf eine nervenaufreibende Odyssee aus Zahlungserinnerungen, Mahnungen undschlussendlich - mit mehr Frust als Erfolg - dem Versuch, auf rechtlichem Wegean die eigene Forderung zu gelangen. Während der administrative Aufwandkontinuierlich steigt, fehlt das dringend benötigte Geld weiter in der Kasse.Parallel drohen, so zeigt die Erfahrung, Konflikte mit Kunden und einzunehmender Imageschaden: Wer "zu hart" mahnt, gilt rasch als unflexibel,ruiniert im schlimmsten Fall seine Kundenbeziehungen und damit seineZukunftsperspektiven. "Inkassoprozesse, die auf Druck und Drohungen setzen,führen immer häufiger zu Ablehnung und Konflikten. Am Ende bleiben nicht nur dieZahlungen aus - auch der Ruf des Unternehmens kriegt tiefe Kratzer", warntPhilipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe."Die effektivste Strategie ist eine lösungsorientierte und wertschätzendeKommunikation", fügt er hinzu. Die Erfahrung zeigt: Setzen Unternehmen aufDialog statt Konfrontation, profitieren alle Beteiligten - und zwar nachhaltig.Anstelle starrer Abläufe und standardisierter, oft wenig empathischerMahnschreiben setzt die DIAGONAL Gruppe auf maßgeschneiderte Inkassolösungen,die technologische Präzision mit menschlicher Kompetenz verbinden. DasUnternehmen kombiniert über 30 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement mit einemklaren Fokus auf Kundenbindung und Markenreputation. Dank eigener digitalerSysteme, automatisierter Kommunikationsplattformen und speziell geschulterMitarbeitender gelingt es, Zahlungsprozesse effizient und zugleich empathisch zugestalten. Dabei steht nicht das Eintreiben von Forderungen, sondern dasWiederherstellen von Vertrauen im Mittelpunkt - ein Ansatz, der die DIAGONALGruppe zu einem Vorreiter für seriöses und modernes Inkasso macht.Druck erzeugt Gegendruck: Warum klassische Mahnungen oft scheiternDas Standardvorgehen im Mahnwesen ist vielen Unternehmen vertraut: Eine