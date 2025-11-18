    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    So sichern Unternehmen ihre Reputation

    Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe über seriöses Inkasso und nachhaltige Kundenbeziehungen (FOTO)

    Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Auch für zahlende Kunden werden säumige
    Rechnungen oft zu einem Reizthema. Klassische Mahnprozesse setzen meist auf
    Druck und Eskalation, was die Zahlungsbereitschaft und die Kundentreue
    empfindlich schädigen kann. Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe,
    zeigt mit seinem Ansatz, dass es auch anders geht. Im folgenden Beitrag erfahren
    Leser, wie Unternehmen durch seriöses Inkasso ihren Ruf schützen und
    langfristige Kundenbeziehungen stärken können.

    Liquiditätsengpässe durch unbezahlte Rechnungen zählen für viele Unternehmen zum
    traurigen Alltag: Statt planbarer Zahlungseingänge finden sich Geschäftsinhaber
    mit einer wachsenden Liste offener Posten konfrontiert. Nicht selten folgt
    darauf eine nervenaufreibende Odyssee aus Zahlungserinnerungen, Mahnungen und
    schlussendlich - mit mehr Frust als Erfolg - dem Versuch, auf rechtlichem Wege
    an die eigene Forderung zu gelangen. Während der administrative Aufwand
    kontinuierlich steigt, fehlt das dringend benötigte Geld weiter in der Kasse.
    Parallel drohen, so zeigt die Erfahrung, Konflikte mit Kunden und ein
    zunehmender Imageschaden: Wer "zu hart" mahnt, gilt rasch als unflexibel,
    ruiniert im schlimmsten Fall seine Kundenbeziehungen und damit seine
    Zukunftsperspektiven. "Inkassoprozesse, die auf Druck und Drohungen setzen,
    führen immer häufiger zu Ablehnung und Konflikten. Am Ende bleiben nicht nur die
    Zahlungen aus - auch der Ruf des Unternehmens kriegt tiefe Kratzer", warnt
    Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe.

    "Die effektivste Strategie ist eine lösungsorientierte und wertschätzende
    Kommunikation", fügt er hinzu. Die Erfahrung zeigt: Setzen Unternehmen auf
    Dialog statt Konfrontation, profitieren alle Beteiligten - und zwar nachhaltig.
    Anstelle starrer Abläufe und standardisierter, oft wenig empathischer
    Mahnschreiben setzt die DIAGONAL Gruppe auf maßgeschneiderte Inkassolösungen,
    die technologische Präzision mit menschlicher Kompetenz verbinden. Das
    Unternehmen kombiniert über 30 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement mit einem
    klaren Fokus auf Kundenbindung und Markenreputation. Dank eigener digitaler
    Systeme, automatisierter Kommunikationsplattformen und speziell geschulter
    Mitarbeitender gelingt es, Zahlungsprozesse effizient und zugleich empathisch zu
    gestalten. Dabei steht nicht das Eintreiben von Forderungen, sondern das
    Wiederherstellen von Vertrauen im Mittelpunkt - ein Ansatz, der die DIAGONAL
    Gruppe zu einem Vorreiter für seriöses und modernes Inkasso macht.

    Druck erzeugt Gegendruck: Warum klassische Mahnungen oft scheitern

    Das Standardvorgehen im Mahnwesen ist vielen Unternehmen vertraut: Eine
