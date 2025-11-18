Skoda Auto tritt in den Markt in Saudi-Arabien ein und stärkt damit seine Präsenz im Nahen Osten (FOTO)

Mladá Boleslav, Tschechien (ots) - > Internationalisierung vorantreiben: Skoda

Auto tritt in Zusammenarbeit mit SAMACO Motors in den saudi-arabischen Markt ein



> Umfangreiches Portfolio: Die breite Palette an Fahrzeugen mit

Verbrennungsmotor umfasst die Modelle Octavia, Superb, Karoq, Kodiaq, Kushaq und

Slavia> Moderne Showrooms: Die ersten beiden hochmodernen Verkaufsstandorte

werden bis Ende 2025 in Dschidda und Al Khobar eröffnet, die Flagship-Filiale in

Riad ist für 2026 geplant





> Wachstumspotenzial nutzen: Größter Markt im Nahen Osten; bis 2030 wird inSaudi- Arabien ein Jahresabsatz von einer Million Fahrzeugen erwartetSkoda Auto treibt seine Internationalisierungsstrategie voran. Der tschechischeHersteller steigt in Zusammenarbeit mit SAMACO Motors, das seit mehr als 15Jahren andere Marken des Volkswagen Konzerns in Saudi-Arabien vertritt, in denschnell wachsenden saudi-arabischen Markt ein. Das Portfolio umfasst die OctaviaLimousine sowie die SUVs Kushaq, Karoq und Kodiaq. Superb Limousine und Combiwerden in Kürze folgen. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird Skoda auch dieKompaktlimousine Slavia einführen, um der starken Nachfrage in diesem Segmentauf dem Markt in Saudi-Arabien gerecht zu werden. Die ersten beiden hochmodernenVerkaufsstellen werden bis Ende des Jahres in Dschidda und Al-Chubar eröffnet,ein Flagship-Store in Riad ist für 2026 geplant.Saudi-Arabien: Das starke Wachstumspotenzial des Marktes nutzenSkoda Auto will vor allem junge Fahrer und Familien in den größeren StädtenSaudi-Arabiens ansprechen. Bei lediglich 156 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohnerergeben sich große Wachstumspotenziale. Um diese auszuschöpfen und Synergien zumaximieren hat Skoda Auto eine Niederlassung für den Nahen Osten als Teil derVolkswagen Group Middle East (VWGME) gegründet. Diese leitet die Wachstumsplänevon Skoda und koordiniert die Aktivitäten der Marke in der Region.Markteintritt mit breitem Portfolio und starkem PartnerDer Eintritt von Skoda Auto in den Markt in Saudi-Arabien markiert den nächstenstrategischen Schritt im Nahen Osten. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 tratder Automobilhersteller in den Markt im Oman ein, nahm den Betrieb in Katarwieder auf und eröffnete zwei neue hochmoderne Showrooms in den VereinigtenArabischen Emiraten. Mit dem Beitritt Saudi-Arabiens zu diesem schnellwachsenden Netzwerk baut Skoda Auto seine Präsenz in der Region weiter aus undführt eine umfassende Modellpalette ein. Diese umfasst neben Octavia, Superb,Karoq und Kodiaq auch das SUV Kushaq und die Limousine Slavia.Um die ehrgeizigen Ziele in der Region zu erreichen, geht Skoda einestrategische Partnerschaft mit SAMACO Motors ein, einem Unternehmen der Al NahlaGroup. Die beiden Showrooms mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.200 m² werdenbis Ende 2025 in Dschidda und Al Khobar eröffnet. Ein Flagship-Store in derHauptstadt Riad wird 2026 folgen.Die 1930 gegründete Al Nahla Group gehört zu den ältesten Handelsunternehmen desKönigreichs. SAMACO Motors wurde 1978 gegründet und ist ein führenderAutoimporteur und -händler in Saudi-Arabien. Seit mehr als 15 Jahren ist dasUnternehmen exklusiver Vertreter für Audi, Volkswagen und Porsche und hatkürzlich Bentley und Lamborghini in sein Portfolio aufgenommen.Globale Präsenz: Skoda Auto expandiert weiter über Europa hinaus2025 wurde Skoda zur drittmeistverkauften Marke in Europa. Eine Position, diedas Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts dauerhaft sichern möchte. Darüberhinaus konzentriert sich der Automobilhersteller darauf, seine solide Basisaußerhalb Europas, vor allem in dynamischen Wachstumsmärkten, weiter zu stärken.Dazu bringt Skoda sein Know-how ein, um das Wachstumspotenzial für den gesamtenVolkswagen-Konzern zu nutzen. Indien und Vietnam sind zu strategischenSchlüsselmärkten in den Internationalisierungsplänen von Skoda geworden undhelfen dem Unternehmen, bestehende Absatzchancen in der ASEAN-Region, im NahenOsten, in Australien und Neuseeland zu nutzen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6161023OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH