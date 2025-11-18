    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Skoda Auto tritt in den Markt in Saudi-Arabien ein und stärkt damit seine Präsenz im Nahen Osten (FOTO)

    Mladá Boleslav, Tschechien (ots) - > Internationalisierung vorantreiben: Skoda
    Auto tritt in Zusammenarbeit mit SAMACO Motors in den saudi-arabischen Markt ein

    > Umfangreiches Portfolio: Die breite Palette an Fahrzeugen mit
    Verbrennungsmotor umfasst die Modelle Octavia, Superb, Karoq, Kodiaq, Kushaq und
    Slavia> Moderne Showrooms: Die ersten beiden hochmodernen Verkaufsstandorte
    werden bis Ende 2025 in Dschidda und Al Khobar eröffnet, die Flagship-Filiale in
    Riad ist für 2026 geplant

    > Wachstumspotenzial nutzen: Größter Markt im Nahen Osten; bis 2030 wird in
    Saudi- Arabien ein Jahresabsatz von einer Million Fahrzeugen erwartet

    Skoda Auto treibt seine Internationalisierungsstrategie voran. Der tschechische
    Hersteller steigt in Zusammenarbeit mit SAMACO Motors, das seit mehr als 15
    Jahren andere Marken des Volkswagen Konzerns in Saudi-Arabien vertritt, in den
    schnell wachsenden saudi-arabischen Markt ein. Das Portfolio umfasst die Octavia
    Limousine sowie die SUVs Kushaq, Karoq und Kodiaq. Superb Limousine und Combi
    werden in Kürze folgen. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird Skoda auch die
    Kompaktlimousine Slavia einführen, um der starken Nachfrage in diesem Segment
    auf dem Markt in Saudi-Arabien gerecht zu werden. Die ersten beiden hochmodernen
    Verkaufsstellen werden bis Ende des Jahres in Dschidda und Al-Chubar eröffnet,
    ein Flagship-Store in Riad ist für 2026 geplant.

    Saudi-Arabien: Das starke Wachstumspotenzial des Marktes nutzen

    Skoda Auto will vor allem junge Fahrer und Familien in den größeren Städten
    Saudi-Arabiens ansprechen. Bei lediglich 156 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner
    ergeben sich große Wachstumspotenziale. Um diese auszuschöpfen und Synergien zu
    maximieren hat Skoda Auto eine Niederlassung für den Nahen Osten als Teil der
    Volkswagen Group Middle East (VWGME) gegründet. Diese leitet die Wachstumspläne
    von Skoda und koordiniert die Aktivitäten der Marke in der Region.

    Markteintritt mit breitem Portfolio und starkem Partner

    Der Eintritt von Skoda Auto in den Markt in Saudi-Arabien markiert den nächsten
    strategischen Schritt im Nahen Osten. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 trat
    der Automobilhersteller in den Markt im Oman ein, nahm den Betrieb in Katar
    wieder auf und eröffnete zwei neue hochmoderne Showrooms in den Vereinigten
    Arabischen Emiraten. Mit dem Beitritt Saudi-Arabiens zu diesem schnell
    wachsenden Netzwerk baut Skoda Auto seine Präsenz in der Region weiter aus und
    führt eine umfassende Modellpalette ein. Diese umfasst neben Octavia, Superb,
    Karoq und Kodiaq auch das SUV Kushaq und die Limousine Slavia.

    Um die ehrgeizigen Ziele in der Region zu erreichen, geht Skoda eine
    strategische Partnerschaft mit SAMACO Motors ein, einem Unternehmen der Al Nahla
    Group. Die beiden Showrooms mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.200 m² werden
    bis Ende 2025 in Dschidda und Al Khobar eröffnet. Ein Flagship-Store in der
    Hauptstadt Riad wird 2026 folgen.

    Die 1930 gegründete Al Nahla Group gehört zu den ältesten Handelsunternehmen des
    Königreichs. SAMACO Motors wurde 1978 gegründet und ist ein führender
    Autoimporteur und -händler in Saudi-Arabien. Seit mehr als 15 Jahren ist das
    Unternehmen exklusiver Vertreter für Audi, Volkswagen und Porsche und hat
    kürzlich Bentley und Lamborghini in sein Portfolio aufgenommen.

    Globale Präsenz: Skoda Auto expandiert weiter über Europa hinaus

    2025 wurde Skoda zur drittmeistverkauften Marke in Europa. Eine Position, die
    das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts dauerhaft sichern möchte. Darüber
    hinaus konzentriert sich der Automobilhersteller darauf, seine solide Basis
    außerhalb Europas, vor allem in dynamischen Wachstumsmärkten, weiter zu stärken.
    Dazu bringt Skoda sein Know-how ein, um das Wachstumspotenzial für den gesamten
    Volkswagen-Konzern zu nutzen. Indien und Vietnam sind zu strategischen
    Schlüsselmärkten in den Internationalisierungsplänen von Skoda geworden und
    helfen dem Unternehmen, bestehende Absatzchancen in der ASEAN-Region, im Nahen
    Osten, in Australien und Neuseeland zu nutzen.

