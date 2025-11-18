BARCLAYS stuft RTL GROUP auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Zwischenbericht der Luxemburger seine Ergebnisschätzungen bis 2027. Er liegt laut eigener Aussage nun bis zu 9 Prozent unter dem Konsens. Für sein Kursziel setzt er zudem eine geringere Bewertung an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Tradegate (18. November 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
