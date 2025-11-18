Vertragsunterzeichnung zwischen NetraMark und international führendem Pharmaunternehmen soll bessere Erkenntnisse aus klinischen Studien ermöglichen

TORONTO, ON, 18. November 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das mit Hilfe KI-gestützter Präzisionsanalytik einen Wandel bei klinischen Studien in der Pharmabranche einleitet, hat heute bekannt gegeben, dass es vier Verträge mit einem internationalen Marktführer der Pharmabranche unterzeichnet hat, um diesen mit modernen KI-Analysen bei seinen zahlreichen klinischen Studien der späten Phase zu unterstützen.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird die von NetraMark entwickelte Plattform NetraAI auf klinische Daten aus vier zulassungsrelevanten Studien angewendet, um Teilpopulationen (Untergruppen) von Patienten zu ermitteln und zu charakterisieren, die das Ansprechen auf die Behandlung, das Ansprechen auf Placebo sowie die Gesamtvariabilität der Studie positiv beeinflussen. Ziel dieser Arbeit ist es, das Verständnis komplexer Patientengruppen zu verbessern.

„Mit der Unterzeichnung dieser vier Verträge wird unsere bereits bestehende Zusammenarbeit mit einem führenden Pharmaunternehmen nochmals erheblich erweitert“, so George Achilleos, Chief Executive Officer von NetraMark. „Unser NetraAI-System zielt darauf ab, aus komplexen, heterogenen klinischen Datensätzen erklärbare Erkenntnisse zu gewinnen, damit Sponsoren ihre Patientenpopulationen besser verstehen und fundiertere Entwicklungsentscheidungen treffen können.“

Im Rahmen der entsprechenden Initiativen wird NetraMark Analysen zu mehreren Studien durchführen, in denen es darum geht:

- erklärbare Teilpopulationen zu ermitteln, mit denen Behandlungs- und Placebo-Reaktionsmuster charakterisiert werden können;

- klinische und demographische Variablen, welche die Variabilität im Outcome von Studien beeinflussen, mengenmäßig zu erfassen.

In jeder der vier Studien wird NetraAI zum Einsatz kommen. NetraAI ist ein mathematisch erweitertes KI-System, das in der Lage ist, Untergruppen mit hoher Wirkung aus komplexen Datensätzen „herauszufiltern“, ohne sich auf undurchsichtige „Black-Box“-Modelle zu stützen. Diese Möglichkeit der Auswertung ist unerlässlich, um den sich wandelnden Erwartungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) hinsichtlich erklärbarer KI-Methoden in der klinischen Entwicklung gerecht zu werden.