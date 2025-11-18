Effie 2025 für audibene (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Das Unternehmen audibene GmbH wurde im Rahmen des Effie Germany
    2025 für die TV-Kampagne "So hören, wie Sie wollen" mit einem Bronze-Effie in
    der Kategorie David versus Goliath ausgezeichnet.

    Der Kreativ-Award misst Kampagnen an ihrem Impact in Verbindung mit ihrer
    kreativen Qualität. Die Kampagne wurde von der Strategieagentur Punch, der
    Kreativagentur Grabarz & Partner sowie der Mediaagentur mindshare gemeinsam mit
    audibene entwickelt.

    "Wir inszenierten Hörgeräte nicht als Defizitausgleich, sondern als Ausdruck von
    Selbstbestimmung: Du entscheidest selbst, was du hörst", so Alexander Scharlach,
    Creative Director von audibene. audibene hat hier erstmals mit einer konsequent
    geführten Markenkampagne in TV, Online Video und Social Media das Thema
    Selbstbestimmung erfolgreich in den Vordergrund gestellt.

    "Mit einem Bruchteil des Mediabudgets jahrzentelang etablierter Platzhirsche und
    ohne eigenes Filialnetz schafften wir es, Umsatz, Awareness, First Choice und
    Sympathie deutlich zu steigern. Insofern ist der Gewinn in der Kategorie "David
    gegen Goliath" durchaus berechtigt.", schmunzelt Scharlach.

    Die Preisverleihung und Übergabe der Trophäen fand am 13. November 2025 im
    Rahmen der Effie Gala und des Kongresses in Leipzig statt.

    Über audibene GmbH:

    audibene ist der weltweit am stärksten wachsende Online-Hörakustiker. Das
    Unternehmen wurde Anfang 2012 von Marco Vietor und Paul Crusius als eines der
    ersten digitalen Unternehmen Deutschlands gegründet. Es stellt mit seiner
    mehrfach preisgekrönten Kundenberatung (TÜV, iF-Award) konsequent den Kunden ins
    Zentrum aller Aktivitäten und setzt dabei neue Standards in Qualität und
    Effizienz bei Hörgeräteberatung und -versorgung. Mit seinem Netzwerk von mehr
    als 4.500 Hörakustikpartnern bedient audibene Kunden auf 4 Kontinenten. Das
    Unternehmen hat zum Ziel, die zeitgemäße Hörgeräteversorgung voranzutreiben,
    denn jeder Mensch hat ein Recht auf gutes Hören.

