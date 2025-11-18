Effie 2025 für audibene (FOTO)
Berlin (ots) - Das Unternehmen audibene GmbH wurde im Rahmen des Effie Germany
2025 für die TV-Kampagne "So hören, wie Sie wollen" mit einem Bronze-Effie in
der Kategorie David versus Goliath ausgezeichnet.
Der Kreativ-Award misst Kampagnen an ihrem Impact in Verbindung mit ihrer
kreativen Qualität. Die Kampagne wurde von der Strategieagentur Punch, der
Kreativagentur Grabarz & Partner sowie der Mediaagentur mindshare gemeinsam mit
audibene entwickelt.
2025 für die TV-Kampagne "So hören, wie Sie wollen" mit einem Bronze-Effie in
der Kategorie David versus Goliath ausgezeichnet.
Der Kreativ-Award misst Kampagnen an ihrem Impact in Verbindung mit ihrer
kreativen Qualität. Die Kampagne wurde von der Strategieagentur Punch, der
Kreativagentur Grabarz & Partner sowie der Mediaagentur mindshare gemeinsam mit
audibene entwickelt.
"Wir inszenierten Hörgeräte nicht als Defizitausgleich, sondern als Ausdruck von
Selbstbestimmung: Du entscheidest selbst, was du hörst", so Alexander Scharlach,
Creative Director von audibene. audibene hat hier erstmals mit einer konsequent
geführten Markenkampagne in TV, Online Video und Social Media das Thema
Selbstbestimmung erfolgreich in den Vordergrund gestellt.
"Mit einem Bruchteil des Mediabudgets jahrzentelang etablierter Platzhirsche und
ohne eigenes Filialnetz schafften wir es, Umsatz, Awareness, First Choice und
Sympathie deutlich zu steigern. Insofern ist der Gewinn in der Kategorie "David
gegen Goliath" durchaus berechtigt.", schmunzelt Scharlach.
Die Preisverleihung und Übergabe der Trophäen fand am 13. November 2025 im
Rahmen der Effie Gala und des Kongresses in Leipzig statt.
Über audibene GmbH:
audibene ist der weltweit am stärksten wachsende Online-Hörakustiker. Das
Unternehmen wurde Anfang 2012 von Marco Vietor und Paul Crusius als eines der
ersten digitalen Unternehmen Deutschlands gegründet. Es stellt mit seiner
mehrfach preisgekrönten Kundenberatung (TÜV, iF-Award) konsequent den Kunden ins
Zentrum aller Aktivitäten und setzt dabei neue Standards in Qualität und
Effizienz bei Hörgeräteberatung und -versorgung. Mit seinem Netzwerk von mehr
als 4.500 Hörakustikpartnern bedient audibene Kunden auf 4 Kontinenten. Das
Unternehmen hat zum Ziel, die zeitgemäße Hörgeräteversorgung voranzutreiben,
denn jeder Mensch hat ein Recht auf gutes Hören.
Weitere Informationen unter http://www.audibene.de
Pressekontakt:
DWB°Kommunikation
Dagmar Winklhofer-Bülow
0173 - 2090158
mailto:dwb@dwb-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107493/6161039
OTS: audibene GmbH
Selbstbestimmung: Du entscheidest selbst, was du hörst", so Alexander Scharlach,
Creative Director von audibene. audibene hat hier erstmals mit einer konsequent
geführten Markenkampagne in TV, Online Video und Social Media das Thema
Selbstbestimmung erfolgreich in den Vordergrund gestellt.
"Mit einem Bruchteil des Mediabudgets jahrzentelang etablierter Platzhirsche und
ohne eigenes Filialnetz schafften wir es, Umsatz, Awareness, First Choice und
Sympathie deutlich zu steigern. Insofern ist der Gewinn in der Kategorie "David
gegen Goliath" durchaus berechtigt.", schmunzelt Scharlach.
Die Preisverleihung und Übergabe der Trophäen fand am 13. November 2025 im
Rahmen der Effie Gala und des Kongresses in Leipzig statt.
Über audibene GmbH:
audibene ist der weltweit am stärksten wachsende Online-Hörakustiker. Das
Unternehmen wurde Anfang 2012 von Marco Vietor und Paul Crusius als eines der
ersten digitalen Unternehmen Deutschlands gegründet. Es stellt mit seiner
mehrfach preisgekrönten Kundenberatung (TÜV, iF-Award) konsequent den Kunden ins
Zentrum aller Aktivitäten und setzt dabei neue Standards in Qualität und
Effizienz bei Hörgeräteberatung und -versorgung. Mit seinem Netzwerk von mehr
als 4.500 Hörakustikpartnern bedient audibene Kunden auf 4 Kontinenten. Das
Unternehmen hat zum Ziel, die zeitgemäße Hörgeräteversorgung voranzutreiben,
denn jeder Mensch hat ein Recht auf gutes Hören.
Weitere Informationen unter http://www.audibene.de
Pressekontakt:
DWB°Kommunikation
Dagmar Winklhofer-Bülow
0173 - 2090158
mailto:dwb@dwb-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107493/6161039
OTS: audibene GmbH
Autor folgen