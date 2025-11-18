Effie 2025 für audibene (FOTO)

Berlin (ots) - Das Unternehmen audibene GmbH wurde im Rahmen des Effie Germany

2025 für die TV-Kampagne "So hören, wie Sie wollen" mit einem Bronze-Effie in

der Kategorie David versus Goliath ausgezeichnet.



Der Kreativ-Award misst Kampagnen an ihrem Impact in Verbindung mit ihrer

kreativen Qualität. Die Kampagne wurde von der Strategieagentur Punch, der

Kreativagentur Grabarz & Partner sowie der Mediaagentur mindshare gemeinsam mit

audibene entwickelt.





"Wir inszenierten Hörgeräte nicht als Defizitausgleich, sondern als Ausdruck von

Selbstbestimmung: Du entscheidest selbst, was du hörst", so Alexander Scharlach,

Creative Director von audibene. audibene hat hier erstmals mit einer konsequent

geführten Markenkampagne in TV, Online Video und Social Media das Thema

Selbstbestimmung erfolgreich in den Vordergrund gestellt.



"Mit einem Bruchteil des Mediabudgets jahrzentelang etablierter Platzhirsche und

ohne eigenes Filialnetz schafften wir es, Umsatz, Awareness, First Choice und

Sympathie deutlich zu steigern. Insofern ist der Gewinn in der Kategorie "David

gegen Goliath" durchaus berechtigt.", schmunzelt Scharlach.



Die Preisverleihung und Übergabe der Trophäen fand am 13. November 2025 im

Rahmen der Effie Gala und des Kongresses in Leipzig statt.



Über audibene GmbH:



audibene ist der weltweit am stärksten wachsende Online-Hörakustiker. Das

Unternehmen wurde Anfang 2012 von Marco Vietor und Paul Crusius als eines der

ersten digitalen Unternehmen Deutschlands gegründet. Es stellt mit seiner

mehrfach preisgekrönten Kundenberatung (TÜV, iF-Award) konsequent den Kunden ins

Zentrum aller Aktivitäten und setzt dabei neue Standards in Qualität und

Effizienz bei Hörgeräteberatung und -versorgung. Mit seinem Netzwerk von mehr

als 4.500 Hörakustikpartnern bedient audibene Kunden auf 4 Kontinenten. Das

Unternehmen hat zum Ziel, die zeitgemäße Hörgeräteversorgung voranzutreiben,

denn jeder Mensch hat ein Recht auf gutes Hören.



