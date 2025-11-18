TotalEnergies vor Gericht: Warum das Unternehmen um seinen Ruf kämpfen muss

Der Konzern betont, dass nicht beteiligte Händler weiterhin Kraftstoff über andere Vereinbarungen beziehen konnten. TotalEnergies erklärt, die Behörde habe keinen belastbaren Hinweis auf einen tatsächlichen Wettbewerbsnachteil gefunden. Das gelte sowohl für den lokalen Händler, der Beschwerde eingereicht hatte, als auch für die Verbraucher. Nach Unternehmensangaben hielt der Händler seine Marktpräsenz, steigerte seine Absatzmengen und bezog weiterhin Treibstoff von mehreren Anbietern.

TotalEnergies legt Einspruch gegen eine Kartellstrafe der französischen Wettbewerbsbehörde ein. Die Behörde wirft dem Unternehmen vor, den Zugang zu gemeinsamen Treibstoffdepots auf Korsika eingeschränkt zu haben. Der Streit dreht sich um eine Vertragsklausel aus dem Jahr 2016, die Anteilseignern Vorrang beim Zugriff auf die Depots einräumte.

Auf Tradegate notierte die Aktie des Unternehmens mit einem Minus von 1,27 Prozent bei 55,31 Euro (Stand 14:42 Uhr).

Jahrzehntelange Präsenz auf einer Insel mit Engpässen

Die Entscheidung der Behörde schließt eine vier Jahre lange Untersuchung mit Anhörungen und Inspektionen ab. Der Konzern verweist auf die besondere Lage Korsikas. Als abgelegene Mittelmeerinsel leidet sie unter hohen Transportkosten und begrenzter Infrastruktur. TotalEnergies beliefert die Insel seit sechs Jahrzehnten und betreibt dort 47 Tankstellen, darunter viele abgelegene Standorte, die auf stabile Versorgung angewiesen sind.

Zusätzlich weist das Unternehmen auf seine Preismaßnahmen hin, die die Kaufkraft der Einwohner stärken sollen. Dazu zählen ein im Jahr 2022 eingeführter Rabatt von 0,20 Euro pro Liter sowie eine Preisobergrenze von 1,99 Euro pro Liter.

Angriff auf die Verhältnismäßigkeit

TotalEnergies erklärt, man "hat Schwierigkeiten zu sehen", wie das eigene Verhalten als wettbewerbswidrig eingestuft werden könne. Der Konzern hält die Strafe für unverhältnismäßig im Vergleich zur Rentabilität seines Geschäfts auf der Insel. Deshalb startet das Unternehmen eine strategische Prüfung, die seine Aktivitäten auf Korsika neu ordnen oder sogar einschränken könnte. Der Einspruch soll vor dem Berufungsgericht in Paris erfolgen.

Regulierung mit Signalwirkung

Der Fall zeigt die verschärfte Aufmerksamkeit europäischer Aufsichtsbehörden für Treibstoffversorgung, Marktstrukturen und Preisgestaltung – vor allem in Regionen mit Engpässen. Für Investoren ist der Ausgang richtungsweisend. Er könnte bestimmen, wie internationale Energieunternehmen künftig ihre Infrastrukturpartnerschaften und regionalen Preisstrategien gestalten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 55,21EUR auf Tradegate (18. November 2025, 15:30 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!