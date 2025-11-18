Eurogruppe braucht neuen Chef

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gut vier Monate nach der Wiederwahl des Iren Paschal Donohoe braucht die Eurogruppe einen neuen Vorsitzenden. Der 51-Jährige legte sein Amt als irischer Finanzminister und damit auch als Chef des europäischen Finanzgremiums überraschend nieder. Er wechselt zur Weltbank nach Washington. Dort wird er die Rolle eines der geschäftsführenden Direktoren sowie des "Chief Knowledge Officer" übernehmen.

Er werde sich aus dem öffentlichen Leben in Irland zurückziehen, sagte Donohoe. Medienberichten zufolge will seine Partei Fine Gael in Kürze über die Nachfolge entscheiden. Donohoe war seit 2017 Finanzminister. In der Eurogruppe war der konservative Politiker erst Anfang Juli wiedergewählt worden, er hatte seine dritte Amtszeit seit Juli 2020 begonnen.

"Ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben", sagte er. Die Eurogruppe, bestehend aus den Finanzministern der 20 Euroländer, trifft sich etwa einmal im Monat, um über gemeinsame Anliegen zu sprechen und die Wirtschaftspolitik des Währungsraums zu koordinieren. Interimsweise wird der zypriotische Finanzminister Makis Keravnos das Gremium leiten./mj/DP/jha



