    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ire Donohoe legt Ämter nieder

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurogruppe braucht neuen Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Paschal Donohoe tritt als Eurogruppen-Chef zurück.
    • Er wechselt zur Weltbank als geschäftsführender Direktor.
    • Nachfolgeentscheidung durch Fine Gael steht bevor.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gut vier Monate nach der Wiederwahl des Iren Paschal Donohoe braucht die Eurogruppe einen neuen Vorsitzenden. Der 51-Jährige legte sein Amt als irischer Finanzminister und damit auch als Chef des europäischen Finanzgremiums überraschend nieder. Er wechselt zur Weltbank nach Washington. Dort wird er die Rolle eines der geschäftsführenden Direktoren sowie des "Chief Knowledge Officer" übernehmen.

    Er werde sich aus dem öffentlichen Leben in Irland zurückziehen, sagte Donohoe. Medienberichten zufolge will seine Partei Fine Gael in Kürze über die Nachfolge entscheiden. Donohoe war seit 2017 Finanzminister. In der Eurogruppe war der konservative Politiker erst Anfang Juli wiedergewählt worden, er hatte seine dritte Amtszeit seit Juli 2020 begonnen.

    "Ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben", sagte er. Die Eurogruppe, bestehend aus den Finanzministern der 20 Euroländer, trifft sich etwa einmal im Monat, um über gemeinsame Anliegen zu sprechen und die Wirtschaftspolitik des Währungsraums zu koordinieren. Interimsweise wird der zypriotische Finanzminister Makis Keravnos das Gremium leiten./mj/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ire Donohoe legt Ämter nieder Eurogruppe braucht neuen Chef Gut vier Monate nach der Wiederwahl des Iren Paschal Donohoe braucht die Eurogruppe einen neuen Vorsitzenden. Der 51-Jährige legte sein Amt als irischer Finanzminister und damit auch als Chef des europäischen Finanzgremiums überraschend nieder. Er …