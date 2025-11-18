Freeport-McMoRan - Aktie steigt kräftig - 18.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Freeport-McMoRan Aktie. Mit einer Performance von +5,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Freeport-McMoRan Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,62€, mit einem Plus von +5,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

Obwohl sich die Freeport-McMoRan Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,36 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Freeport-McMoRan -8,85 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,33 % 1 Monat -3,97 % 3 Monate -6,36 % 1 Jahr -16,55 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,27 Mrd.EUR € wert.

Leading securities law firm Bleichmar Fonti & Auld LLP announces that a class action lawsuit has been filed against Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) and certain of the Company’s senior executives for securities fraud after significant stock drops …

Freeport (NYSE: FCX) announced today plans to restore large-scale production from PT Freeport Indonesia’s (PTFI) Grasberg operations in Central Papua, Indonesia. As previously reported, PTFI commenced production from the unaffected Deep Mill Level …

New York, New York--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces it has filed a class action lawsuit on behalf of purchasers of securities of Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) between …

Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?

Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.