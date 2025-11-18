    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFreeport-McMoRan AktievorwärtsNachrichten zu Freeport-McMoRan

    Freeport-McMoRan - Aktie steigt kräftig - 18.11.2025

    Am 18.11.2025 ist die Freeport-McMoRan Aktie, bisher, um +5,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Freeport-McMoRan Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

    Freeport-McMoRan Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Freeport-McMoRan Aktie. Mit einer Performance von +5,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Freeport-McMoRan Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,62, mit einem Plus von +5,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Freeport-McMoRan Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,36 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Freeport-McMoRan -8,85 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

    Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,33 %
    1 Monat -3,97 %
    3 Monate -6,36 %
    1 Jahr -16,55 %

    Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,27 Mrd.EUR € wert.

    Freeport-McMoRan Inc. Safety Issues Trigger Securities Fraud Class Action after Stock Drops Over 20% -- Investors are Urged to Contact BFA Law


    Leading securities law firm Bleichmar Fonti & Auld LLP announces that a class action lawsuit has been filed against Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) and certain of the Company’s senior executives for securities fraud after significant stock drops …

    Freeport Provides Update on Restart Plans for Grasberg Minerals District


    Freeport (NYSE: FCX) announced today plans to restore large-scale production from PT Freeport Indonesia’s (PTFI) Grasberg operations in Central Papua, Indonesia. As previously reported, PTFI commenced production from the unaffected Deep Mill Level …

    ROSEN, A TOP RANKED LAW FIRM, Encourages Freeport-McMoRan Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action First Filed by the Firm - FCX


    New York, New York--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces it has filed a class action lawsuit on behalf of purchasers of securities of Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) between …

    Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Freeport-McMoRan

    +4,87 %
    -6,03 %
    -6,95 %
    -8,65 %
    -17,08 %
    -3,90 %
    +93,32 %
    +321,75 %
    +146,58 %
    ISIN:US35671D8570WKN:896476



