    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    Aktie auf 8-Monats-Hoch

    3081 Aufrufe 3081 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krebs-Durchbruch: Schweizer Pharma-Aktie geht am Dienstag steil

    Das experimentelle orale Medikament Giredestrant von Roche senkt nachweislich das Risiko eines Rückfalls einer häufigen Form von Brustkrebs nach einer Operation. Die Roche-Aktie schaltet einen Gang hoch!

    Für Sie zusammengefasst
    • Giredestrant senkt Rückfallrisiko bei Brustkrebs.
    • Roche-Aktie steigt um 6,7 Prozent auf 308 Franken.
    • Potenzieller Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar möglich.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Aktie auf 8-Monats-Hoch - Krebs-Durchbruch: Schweizer Pharma-Aktie geht am Dienstag steil
    Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

    Dem Schweizer Pharmakonzern Roche ist ein Durchbruch bei der Behandlung von Brustkrebs gelungen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, führt die experimentelle Pille Giredestrant im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie zu einer deutlichen Verbesserung bei Patientinnen nach einer Brustkrebs-Operation.

    Die Nachricht ließ den ließ den Aktienkurs des Unternehmens um 6,7 Prozent auf 308 Schweizer Franken steigen. Das ist der höchste Wert seit Mitte März. Analysten von JPMorgan sprachen von einer positiven Überraschung für Anleger. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Short
    328,57€
    Basispreis
    2,68
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    283,00€
    Basispreis
    2,60
    Ask
    × 11,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Roche Holding

    +6,40 %
    +2,00 %
    -0,29 %
    +13,53 %
    +12,97 %
    -1,66 %
    +8,47 %
    +22,52 %
    +141,51 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167


    Im Falle einer Zulassung könnte die in der Studie untersuchte klinische Anwendung einen Jahresumsatz von etwa 5 Milliarden US-Dollar generieren, fügten die Analysten hinzu.
    Investoren hatten Bedenken, dass Roche sich zu stark auf seine älteren Blockbuster-Medikamente verlässt, obwohl das Unternehmen seine Bemühungen verstärkt, in den schnell wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente einzusteigen und sich von der Onkologie weg zu diversifizieren.

    Die Giredestrant-Pille gehört zu einer Klasse von Medikamenten, die als orale selektive Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) bekannt sind und Tumore bekämpfen, die als Reaktion auf Östrogen wachsen. Diese machen schätzungsweise bis zu 80 Prozent aller Brustkrebsfälle aus.

    Die Marktchancen haben auch Konkurrent AstraZeneca auf den Plan gerufen, das mit Camizestrant ein Konkurrenzpräparat entwickelt, während die Entwicklungsbemühungen von Sanofi in diesem Bereich gescheitert sind.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,73 % und einem Kurs von 334,3EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 346,66CHF, was eine Steigerung von +13,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie auf 8-Monats-Hoch Krebs-Durchbruch: Schweizer Pharma-Aktie geht am Dienstag steil Das experimentelle orale Medikament Giredestrant von Roche senkt nachweislich das Risiko eines Rückfalls einer häufigen Form von Brustkrebs nach einer Operation. Die Roche-Aktie schaltet einen Gang hoch!