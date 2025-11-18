Krebs-Durchbruch: Schweizer Pharma-Aktie geht am Dienstag steil

Die Nachricht ließ den ließ den Aktienkurs des Unternehmens um 6,7 Prozent auf 308 Schweizer Franken steigen. Das ist der höchste Wert seit Mitte März. Analysten von JPMorgan sprachen von einer positiven Überraschung für Anleger.

Dem Schweizer Pharmakonzern Roche ist ein Durchbruch bei der Behandlung von Brustkrebs gelungen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, führt die experimentelle Pille Giredestrant im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie zu einer deutlichen Verbesserung bei Patientinnen nach einer Brustkrebs-Operation.

Im Falle einer Zulassung könnte die in der Studie untersuchte klinische Anwendung einen Jahresumsatz von etwa 5 Milliarden US-Dollar generieren, fügten die Analysten hinzu.Investoren hatten Bedenken, dass Roche sich zu stark auf seine älteren Blockbuster-Medikamente verlässt, obwohl das Unternehmen seine Bemühungen verstärkt, in den schnell wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente einzusteigen und sich von der Onkologie weg zu diversifizieren.

Die Giredestrant-Pille gehört zu einer Klasse von Medikamenten, die als orale selektive Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) bekannt sind und Tumore bekämpfen, die als Reaktion auf Östrogen wachsen. Diese machen schätzungsweise bis zu 80 Prozent aller Brustkrebsfälle aus.



Die Marktchancen haben auch Konkurrent AstraZeneca auf den Plan gerufen, das mit Camizestrant ein Konkurrenzpräparat entwickelt, während die Entwicklungsbemühungen von Sanofi in diesem Bereich gescheitert sind.

