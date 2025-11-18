CanCambria Energy Corp. veröffentlicht neue Ressourcenbewertung, die die Konzession Kiskunhalas einbezieht und steigert damit die bedingt förderbaren Ressourcen auf 1,1 Tcf Gas und 116,6 MMbbl Kondensat

Vancouver, BC – 18. November 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse des vom Unternehmen aktualisierten, unabhängigen Ressourcenbewertungsberichts zum Tight-Gas-Projekt Kiskunhalas in Südungarn per 30. September 2025 bekannt zu geben, der von der Firma Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. („CHPE“) erstellt wurde. In diesem Bericht ist eine Zusatzfläche enthalten, die das Unternehmen im Rahmen der Übernahme des sogenannten „Kiskunhalas Exploration Concession Area“ („KCA“) im ersten Quartal 2025 erworben hat (siehe Pressemitteilung vom 1. April 2025 ).

Wichtigste Fakten

- Das KCA umfasst eine zusätzliche Fläche von 2.000 Acres an insgesamt bedingt förderbaren Ressourcen (Contingent Resources) quer über alle Klassen, was einem Plus von ca. 27 % gegenüber dem im Bericht erfassten Gebiet entspricht.

- Die Kategorie der bedingt förderbaren Ressourcen, für die eine Erschließungsentscheidung noch aussteht (Development Pending Contingent Resources), wird um eine Fläche von 480 Acres und 12 Bohrlöcher erweitert.

- Die Unterklasse „2C Contingent Resources - Development Pending“ erhöht sich um 14 % auf 571,9 Bcf und 59,6 MMbbl (risikobehaftete förderbare Ressourcen netto).

- Für die Unterklasse „2C - Development Pending” (risikobehaftet) steigt der NPV10 um 200 Mio. USD auf rund 1,762 Mrd. USD.

- Die bedingt förderbaren Ressourcen erhöhen sich insgesamt auf 1,1 Tcf Erdgas und 116,6 MMbbl Kondensat.

CEO & President Dr. Paul Clarke meint dazu: „Wir sind mit der Erfassung und Bewertung der zusätzlichen Ressourcen, die dem KCA zuzuordnen sind, sehr zufrieden. Die fachliche Bewertung des Feldes durch CanCambria, unterstützt durch unsere robusten Fachdaten, veranschaulicht die Erweiterung der in unserem vorherigen Bericht ausgewiesenen Ressourcen (siehe Pressemitteilung vom 12. Mai 2025). Der kostengünstige Erwerb des KCA steht im Einklang mit unserem Geschäftsmodell und eröffnet uns die Möglichkeit, bereits in nächster Zeit Bohrungen auf dem Gelände des KCA in rund 1 km Entfernung von unserem genehmigten Standort CC-Ba-E3 niederzubringen. Die Dimensionen des Projekts machen es zu einem sehr attraktiven Vorhaben mit der Möglichkeit, ein strategisch günstig gelegenes, langlebiges Gasfeld im Herzen Europas zu erschließen.“