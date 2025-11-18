Cartier meldet Beginn des metallurgischen Testprogramms in Cadillac

Val-d’Or, Quebec, 18. November 2025 – Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, bekannt zu geben, dass das metallurgische Testprogramm für Proben aus dem Hauptsektor des Projekts Cadillac in Val-d'Or (Abitibi, Quebec) im Gange ist. Die Arbeiten werden von Soutex, einem auf Mineralaufbereitung und Metallurgie spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Quebec City (Quebec), betreut.

Methodik des metallurgischen Prüfprogramms

Insgesamt wurden 388,7 kg repräsentative Halbbohrkernproben in NZ-Größe, von denen 92 % aus Bohrlöchern stammen, die zwischen 2017 und 2023 von Cartier gebohrt wurden, aus drei Goldlagerstätten (Chimo, East Chimo und West Nordeau) des Hauptsektors (Abbildung 1) entnommen und an ALS Canada Ltd – Metallurgy Services in Kamloops, British Columbia, verschickt. Die Einzelheiten und der Ablauf sind nachstehend aufgeführt:

- Lagerstätte Chimo: 126,1 kg (Mischproben 1 & 2).

- Lagerstätte East Chimo: 132,6 kg (Mischproben 3 & 4).

- Lagerstätte West Nordeau: 130,0 kg (Mischproben 5 & 6).

Abbildung 1: Geografische Lage der Mischproben

Die Vorbereitung und Prüfung der Mischproben aus den drei Lagerstätten erfolgt mittels Cyanidationstests mit drei verschiedenen Mahlgrößen. Nach diesen Tests wird eine gravimetrische Konzentrationsabtrennung, gefolgt von Cyanid-Zerstörungstests der Schwerkraftrückstände mit der Mahlgröße durchgeführt, die die besten Ergebnisse liefert. Neben dem metallurgischen Programm werden auch Zerkleinerungstests sowie eine chemische und mineralogische Charakterisierung durchgeführt, um die Mahlbarkeit des mineralisierten Materials zu bestimmen und sein Verhalten im Prozess vorherzusagen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Ablaufdiagramm zur Materialvorbereitung und -prüfung der Mischproben

Wichtigste Ziele des Programms

- Definition der erwarteten Goldgewinnungsquoten und Verbesserung gegenüber den historischen Ergebnissen aus der Lagerstätte Chimo.