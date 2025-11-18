Zymo Research gibt strategische Partnerschaft mit biomodal bekannt, um Multiom-Erkenntnisse der nächsten Generation zu liefern

Zymo Research ist weltweit als „The Epigenetics Company" anerkannt und baut sein branchenführendes NGS-Dienstleistungsportfolio weiter aus und stärkt seine Führungsposition im Bereich Epigenomik durch Kooperationen wie diese. Durch seinen neuen NGS-Service, der auf der Technologie von biomodal basiert, ermöglicht Zymo Research die gleichzeitige Analyse von 5hmC, 5mC und genetischen Sequenzen aus einer einzigen DNA-Bibliothek und treibt damit seine Mission voran, komplexe Wissenschaft einfach zu machen und wichtige Erkenntnisse über die Genregulation zu gewinnen.

IRVINE, Kalifornien, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Zymo Research, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Next-Generation-Sequencing (NGS), ist eine strategische Partnerschaft mit biomodal eingegangen, einem auf Omics-Technologie basierenden Unternehmen für Life-Science-Technologie und -Analytik. Als Teil des zertifizierten Anbieternetzwerks von biomodal ist die Abteilung NGS Services von Zymo Research nun berechtigt, Dienstleistungen unter Verwendung der Duet-Multiomik-Lösungen von biomodal anzubieten, wodurch Forscher aus einer einzigen DNA-Probe umfassende genetische und epigenetische Erkenntnisse gewinnen können.

„Unsere Partnerschaft mit biomodal verschafft Forschern und Klinikern transformative multiomische Erkenntnisse", sagte Dr. Keith Booher, Direktor von NGS Services bei Zymo Research. „Zum ersten Mal können Wissenschaftler 5mC, 5hmC und die vier kanonischen Basen aus einer einzigen Bibliotheksvorbereitung analysieren. Dies stellt eine bedeutende technologische Innovation für die Epigenetik und die biomedizinische Forschung dar."

Diese Dienste sind mit einer Vielzahl komplexer Probentypen kompatibel und werden vollständig von der End-to-End-NGS-Dienstleistungsinfrastruktur von Zymo Research unterstützt, von der Extraktion über die Sequenzierung bis hin zur bioinformatischen Analyse. Diese Partnerschaft eröffnet der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen neuen Zugang zum vollständigen 6-Basen-Genom und ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der Genregulation, von Krankheitsmechanismen und der Zellfunktion.

„biomodal ist stolz darauf, Zymo Research als bCSP bekannt zu geben. Durch die Kombination der fortschrittlichen Multiomik-Technologie von biomodal mit dem Engagement von Zymo Research, außergewöhnliche Daten und Unterstützung zu liefern, schaffen wir neue Möglichkeiten, um Durchbrüche in der Gesundheits- und Krankheitsforschung zu beschleunigen", sagte Dr. Donna McDade Walker, VP of Product Management & Global Marketing bei biomodal.

Durch die Integration komplementärer Stärken in den Bereichen Chemie, Technologie und Service-Infrastruktur definieren Zymo Research und biomodal die Landschaft der molekularbiologischen Forschung neu und bringen das Versprechen der Multiomik-Wissenschaft näher an die reale Welt. Diese Zusammenarbeit unterstützt tiefgreifendere, informativere Studien in den Bereichen Onkologie, Neurobiologie, Alterung und Präzisionsmedizin und bietet der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft neue Möglichkeiten, die Komplexität des Lebens zu entschlüsseln.

Informationen zur Zymo Research Corp.

Zymo Research, ein 1994 gegründetes privates Biotechnologieunternehmen, ist weltweit führend im Bereich molekularer Werkzeuge für die Biowissenschaften. Angetrieben von dem Grundsatz „Die Schönheit der Wissenschaft liegt darin, Dinge einfach zu machen" widmet sich Zymo Research der Entwicklung innovativer Lösungen für komplexe wissenschaftliche Herausforderungen.

Zymo Research, auch bekannt als „The Epigenetics Company", bietet eine umfassende Palette an Technologien, darunter Lösungen für die Probenentnahme, DNA-/RNA-Reinigung, Bibliotheksvorbereitung, Mikrobiomik, Transkriptomik, Epigenomik, Genomik und Next-Generation-Sequencing-Dienstleistungen (NGS).

Neben seinen Spitzentechnologien engagiert sich Zymo Research auch für Nachhaltigkeit. Durch die Entwicklung umweltfreundlicher Lösungen ist das Unternehmen bestrebt, Abfall zu reduzieren und durch wissenschaftliche Innovationen zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

