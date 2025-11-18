    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony

    ROUNDUP

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fernseher und Smartphones vor Weihnachten deutlich billiger

    Für Sie zusammengefasst
    • Preise für Unterhaltungselektronik sinken deutlich.
    • Fernseher 10,6% günstiger als im Vorjahr.
    • E-Book-Reader und Smartwatches werden teurer.
    ROUNDUP - Fernseher und Smartphones vor Weihnachten deutlich billiger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Es wird doch nicht alles teurer: Unmittelbar vor dem Geschenke-Marathon zu Weihnachten hat das Statistische Bundesamt auf dem Markt deutlich gesunkene Preise für wichtige Produkte der Unterhaltungselektronik festgestellt. So waren Fernseher im Oktober 10,6 Prozent günstiger zu haben als ein Jahr zuvor. Auch tragbare Computer (-5,5 Prozent), Kameras (-4,9 Prozent) oder Smartphones ohne Vertrag (-4,0 Prozent) waren billiger als im Oktober 2024.

    Wie ist die Entwicklung zu erklären? "Der anhaltende Preisrückgang bei der Unterhaltungselektronik spiegelt den harten Wettbewerb wider, dem die Hersteller unterliegen", sagte die Geschäftsführerin der Branchenorganisation gfu, Carine Chardon. Als weiteren Grund für die sinkenden Preise nannte sie den verstärkten Eintritt chinesischer Unternehmen in den Markt, insbesondere im Bereich TV-Geräte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    290,32€
    Basispreis
    1,94
    Ask
    × 11,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    246,62€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alexander Dehmel, Experte für technische Konsumgüter beim Marktforscher NIQ, beobachtet den Trend schon seit längerer Zeit. "Fernseher werden immer größer, immer smarter und haben ein immer besseres Bild." Dennoch bezahle der Konsument durchschnittlich nicht mehr für einen Fernseher als vor 15 Jahren. Zudem gibt es derzeit viele Angebote, um die Kaufzurückhaltung der Konsumenten zu brechen.

    Was kostet mehr?

    Teurer wurden hingegen E-Book-Reader sowie Smartwatches, Fitnessbänder und ähnliche Geräte. Sie legten in der Jahresfrist um 2,0 beziehungsweise 2,7 Prozent zu. Sie erreichten damit ungefähr die allgemeine Teuerung von Waren und Dienstleistungen, die in diesem Zeitraum 2,3 Prozent betragen hat.

    Das Statistikamt beobachtet auch langfristig sinkende Preise für Unterhaltungselektronik. So waren Fernseher im Jahr 2024 um 16,1 Prozent günstiger als im Jahr 2020. Bei Desktop-PCs betrug der Abschlag 11,1 Prozent und bei Mobiltelefonen ohne Vertrag noch 5,9 Prozent./ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 231,1 auf Tradegate (18. November 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von +5,87 %/+31,27 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Fernseher und Smartphones vor Weihnachten deutlich billiger Es wird doch nicht alles teurer: Unmittelbar vor dem Geschenke-Marathon zu Weihnachten hat das Statistische Bundesamt auf dem Markt deutlich gesunkene Preise für wichtige Produkte der Unterhaltungselektronik festgestellt. So waren Fernseher im …