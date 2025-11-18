    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Risiko für die KI-Elite

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Boom am Limit? Google-Boss fürchtet die Folgen eines Crashs

    Google-Chef Sundar Pichai warnt vor einem Ende des KI-Booms. Selbst Alphabet wäre nicht geschützt, investiert aber weiter Milliarden in Großbritannien.

    Risiko für die KI-Elite - KI-Boom am Limit? Google-Boss fürchtet die Folgen eines Crashs
    Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Alphabet-Chef Sundar Pichai spricht im Interview mit der BBC von einem "außergewöhnlichen Moment" für künstliche Intelligenz. Gleichzeitig räumt er ein, dass der Markt bereits "Elemente von Irrationalität" zeige. Seine Worte erinnern an die "irrational exuberance" der Dotcom-Ära. Analysten diskutieren seit Monaten, ob die aktuellen Bewertungen tragfähig sind.

    "Keine Firma wird immun sein"

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    270,12€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    306,51€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf die Frage, wie Google einen möglichen Crash verkraften würde, antwortet Pichai offen. Er sagt:

    "Ich denke, keine Firma wird immun sein, einschließlich uns."

    Alphabet profitiert zwar derzeit stark vom Boom. Die Aktie stieg seit Jahresbeginn um rund 46 Prozent, weil Anleger auf Googles Fähigkeit wetten, mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI mitzuhalten. Doch auch in den Vereinigten Staaten bremst die Sorge vor überzogenen KI-Bewertungen inzwischen die breiteren Märkte. In Großbritannien warnen zudem Politiker vor klaren Blasengefahren.

    Alphabet

    +3,13 %
    -2,13 %
    +11,18 %
    +40,16 %
    +62,62 %
    +192,58 %
    +227,60 %
    +650,40 %
    +11.268,42 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Milliarden für britische KI-Ambitionen

    Alphabet kündigte bereits im September an, innerhalb von zwei Jahren fünf Milliarden Pfund in britische KI-Infrastruktur zu investieren. Das Paket umfasst ein neues Rechenzentrum und zusätzliche Mittel für DeepMind, das KI-Labor in London. Pichai erklärt, dass Google künftig Modelle direkt in Großbritannien trainieren werde. Premierminister Keir Starmer verbindet damit die Hoffnung, sein Land zur weltweit dritten KI-Supermacht hinter den Vereinigten Staaten und China zu machen.

    Hoher Energiebedarf verzögert Klimaziele

    Pichai warnt außerdem vor den "immensen" Energieanforderungen moderner KI-Systeme. Die Ausweitung der Rechenkapazitäten werde die Nachhaltigkeitsstrategie von Alphabet ausbremsen. Die Netto-Null-Ziele müssten verschoben werden, weil das Training großer Modelle erheblich mehr Strom verbrauche.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 241,2EUR auf Tradegate (18. November 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Risiko für die KI-Elite KI-Boom am Limit? Google-Boss fürchtet die Folgen eines Crashs Google-Chef Sundar Pichai warnt vor einem Ende des KI-Booms. Selbst Alphabet wäre nicht geschützt, investiert aber weiter Milliarden in Großbritannien.