KI-Boom am Limit? Google-Boss fürchtet die Folgen eines Crashs

Alphabet-Chef Sundar Pichai spricht im Interview mit der BBC von einem "außergewöhnlichen Moment" für künstliche Intelligenz. Gleichzeitig räumt er ein, dass der Markt bereits "Elemente von Irrationalität" zeige. Seine Worte erinnern an die "irrational exuberance" der Dotcom-Ära. Analysten diskutieren seit Monaten, ob die aktuellen Bewertungen tragfähig sind.

Auf die Frage, wie Google einen möglichen Crash verkraften würde, antwortet Pichai offen. Er sagt:

"Ich denke, keine Firma wird immun sein, einschließlich uns."

Alphabet profitiert zwar derzeit stark vom Boom. Die Aktie stieg seit Jahresbeginn um rund 46 Prozent, weil Anleger auf Googles Fähigkeit wetten, mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI mitzuhalten. Doch auch in den Vereinigten Staaten bremst die Sorge vor überzogenen KI-Bewertungen inzwischen die breiteren Märkte. In Großbritannien warnen zudem Politiker vor klaren Blasengefahren.

Milliarden für britische KI-Ambitionen

Alphabet kündigte bereits im September an, innerhalb von zwei Jahren fünf Milliarden Pfund in britische KI-Infrastruktur zu investieren. Das Paket umfasst ein neues Rechenzentrum und zusätzliche Mittel für DeepMind, das KI-Labor in London. Pichai erklärt, dass Google künftig Modelle direkt in Großbritannien trainieren werde. Premierminister Keir Starmer verbindet damit die Hoffnung, sein Land zur weltweit dritten KI-Supermacht hinter den Vereinigten Staaten und China zu machen.

Hoher Energiebedarf verzögert Klimaziele

Pichai warnt außerdem vor den "immensen" Energieanforderungen moderner KI-Systeme. Die Ausweitung der Rechenkapazitäten werde die Nachhaltigkeitsstrategie von Alphabet ausbremsen. Die Netto-Null-Ziele müssten verschoben werden, weil das Training großer Modelle erheblich mehr Strom verbrauche.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 241,2EUR auf Tradegate (18. November 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.

