Graphite One: Seltenerdmetall-Fund in Graphite Creek bestätigt!
Graphite One entdeckt in Alaska Seltenerdmetalle, die eine strategische Revolution in der US-Rohstoffversorgung einleiten könnten.
- Graphite One hat Seltenerdmetalle in seiner Lagerstätte "Graphite Creek" in Alaska identifiziert, was die strategische Bedeutung der Lagerstätte unterstreicht.
- Erste Testarbeiten haben alle fünf wichtigen Seltenerdmetalle für Permanentmagnete nachgewiesen, darunter Neodym und Praseodym.
- Die Gewinnung von Seltenerdmetallen wird in Zusammenarbeit mit einem nationalen Labor des US-Energieministeriums (DOE) entwickelt.
- Die Machbarkeitsstudie für "Graphite Creek" wurde vorzeitig abgeschlossen und zeigt eine voraussichtliche Lebensdauer der Mine von 20 Jahren.
- Graphite One plant eine vollständige, in den USA ansässige Graphit-Lieferkette, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.
- Die strategische Bedeutung der Mine wird durch Chinas Exportbeschränkungen für Seltenerdmetalle und Graphit verstärkt, was die Notwendigkeit der Erschließung von "Graphite Creek" hervorhebt.
