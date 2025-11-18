Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet wie geplant am Donnerstag
Für Sie zusammengefasst
- Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet wie geplant Donnerstag.
- Sicherheitskonzept genehmigt von Stadtverwaltung Magdeburg.
- Diskussionen um Sicherheit führten zu Verzögerungen.
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kann nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept wie geplant an diesem Donnerstag öffnen. Der Veranstalter erhalte von der Landeshauptstadt Magdeburg als kommunaler Sicherheitsbehörde die entsprechende Genehmigung, teilte die Stadtverwaltung mit./dh/DP/jha
