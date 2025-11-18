    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet wie geplant am Donnerstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet wie geplant Donnerstag.
    • Sicherheitskonzept genehmigt von Stadtverwaltung Magdeburg.
    • Diskussionen um Sicherheit führten zu Verzögerungen.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kann nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept wie geplant an diesem Donnerstag öffnen. Der Veranstalter erhalte von der Landeshauptstadt Magdeburg als kommunaler Sicherheitsbehörde die entsprechende Genehmigung, teilte die Stadtverwaltung mit./dh/DP/jha



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
