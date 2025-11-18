    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    KORREKTUR

    Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon stellt 12.000 Saisonkräfte für Weihnachten ein.
    • Retouren werden nicht mehr in Bad Hersfeld bearbeitet.
    • Marktanteil von Amazon im Online-Handel über 60%.
    KORREKTUR - Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    (Im letzten Absatz wurde der Satz gestrichen, dass Mode-Retouren in Bad Hersfeld bearbeitet werden. Die Amazon-Pressestelle hat diese Information berichtigt, tatsächlich werden dort keine Retouren mehr bearbeitet.)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts großer Bestellmengen in der Vorweihnachtszeit hat der Online-Riese Amazon sein Personal deutlich aufgestockt. Es seien rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt worden und damit ungefähr 3.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte Amazon Deutschland in München mit. Ende November steht die Rabattaktion Black Friday an. Wenige Wochen später ist Weihnachten - zwei Anlässe, die die Bestellungen bei Amazon in die Höhe treiben werden.

    Die zeitlich befristeten Mitarbeitenden sind in den Logistik-Standorten tätig, etwa als Sortierer. Um Amazon-Paketboten geht es nicht, die sind als Subunternehmer unterwegs.

    Amazon hat in Deutschland inzwischen seit zehn Jahren einen eigenen Zustelldienst, der einen Teil der bei Amazon bestellten Ware selbst austrägt. Seither hat die Firma in Deutschland schon rund fünf Milliarden Pakete zugestellt. Laut Bundesnetzagentur ist Amazon in Deutschland hinter Marktführer DHL der zweitgrößte Zusteller von Paketen, zwischen 15 und 25 Prozent der zugestellten Sendungen entfallen auf den US-Riesen.

    Im Online-Handel wiederum liegt sein Marktanteil in Deutschland laut Bundeskartellamt bei mehr als 60 Prozent. Hier konkurriert Amazon mit Firmen wie dem Hamburger Versandhändler Otto.

    Ganze Paketbranche stockt Personal auf

    Der Großteil der Saisonkräfte bei Amazon in Deutschland hat bereits im Oktober angefangen, der Rest im November. Ihre Arbeitsverträge gelten bis zum Jahresende. Dauerhaft beschäftigt hat Amazon rund 40.000 Menschen in Deutschland. Ein Grund für den zusätzlichen Bedarf an Saisonkräften sind neue Standorte, etwa die Verteilzentren in Lahntal (Hessen) und Viernheim (Baden-Württemberg).

    Saisonale Schwankungen sind bei Online-Händlern und Paketdiensten üblich, auch Konkurrent DHL stockt personell zwischenzeitlich auf: Wie schon in den Vorjahren hat der Bonner Logistiker rund 10.000 Saisonkräfte verpflichtet. Diese sind teilweise noch bis Januar beschäftigt und damit länger als bei Amazon. Das liegt am Retourengeschäft, was bei Amazon Deutschland aber keine große Rolle spielt: Rücksendungen werden im Ausland bearbeitet, etwa im Amazon-Retourenzentrum in Bratislava (Slowakei)./wdw/DP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 196,9 auf Tradegate (18. November 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +23,88 %/+60,01 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
