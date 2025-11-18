KORREKTUR
Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein
- Amazon stellt 12.000 Saisonkräfte für Weihnachten ein.
- Retouren werden nicht mehr in Bad Hersfeld bearbeitet.
- Marktanteil von Amazon im Online-Handel über 60%.
(Im letzten Absatz wurde der Satz gestrichen, dass Mode-Retouren in Bad Hersfeld bearbeitet werden. Die Amazon-Pressestelle hat diese Information berichtigt, tatsächlich werden dort keine Retouren mehr bearbeitet.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts großer Bestellmengen in der Vorweihnachtszeit hat der Online-Riese Amazon sein Personal deutlich aufgestockt. Es seien rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt worden und damit ungefähr 3.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte Amazon Deutschland in München mit. Ende November steht die Rabattaktion Black Friday an. Wenige Wochen später ist Weihnachten - zwei Anlässe, die die Bestellungen bei Amazon in die Höhe treiben werden.
Die zeitlich befristeten Mitarbeitenden sind in den Logistik-Standorten tätig, etwa als Sortierer. Um Amazon-Paketboten geht es nicht, die sind als Subunternehmer unterwegs.
Amazon hat in Deutschland inzwischen seit zehn Jahren einen eigenen Zustelldienst, der einen Teil der bei Amazon bestellten Ware selbst austrägt. Seither hat die Firma in Deutschland schon rund fünf Milliarden Pakete zugestellt. Laut Bundesnetzagentur ist Amazon in Deutschland hinter Marktführer DHL der zweitgrößte Zusteller von Paketen, zwischen 15 und 25 Prozent der zugestellten Sendungen entfallen auf den US-Riesen.
Im Online-Handel wiederum liegt sein Marktanteil in Deutschland laut Bundeskartellamt bei mehr als 60 Prozent. Hier konkurriert Amazon mit Firmen wie dem Hamburger Versandhändler Otto.
Ganze Paketbranche stockt Personal auf
Der Großteil der Saisonkräfte bei Amazon in Deutschland hat bereits im Oktober angefangen, der Rest im November. Ihre Arbeitsverträge gelten bis zum Jahresende. Dauerhaft beschäftigt hat Amazon rund 40.000 Menschen in Deutschland. Ein Grund für den zusätzlichen Bedarf an Saisonkräften sind neue Standorte, etwa die Verteilzentren in Lahntal (Hessen) und Viernheim (Baden-Württemberg).
Saisonale Schwankungen sind bei Online-Händlern und Paketdiensten üblich, auch Konkurrent DHL stockt personell zwischenzeitlich auf: Wie schon in den Vorjahren hat der Bonner Logistiker rund 10.000 Saisonkräfte verpflichtet. Diese sind teilweise noch bis Januar beschäftigt und damit länger als bei Amazon. Das liegt am Retourengeschäft, was bei Amazon Deutschland aber keine große Rolle spielt: Rücksendungen werden im Ausland bearbeitet, etwa im Amazon-Retourenzentrum in Bratislava (Slowakei)./wdw/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 196,9 auf Tradegate (18. November 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +23,88 %/+60,01 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich kann dazu nur sagen, dass wenn angeblich alle in die falsche Richtung fahren, man sich mal selbst Hinterfragen sollte, vielleicht ist man selbst der Falschfahrer. Langfristig konnte man mit der Aktie nie etwas falsch machen. Man darf solche Unternehmen einfach nicht verkaufen, sondern immer nur zukaufen. MSFT, Alphabet und Amazon gehören für mich in diese Kategorie... Die besitze ich seit vielen Jahren und werde sie wahrscheinlich meinen Kindern vererben. Irgendwann wird auch amazon beginnen Dividenden zu zahlen. das sind die neuen Johnson Johnsons...
Apple und Nvidia sehe ich nicht so rosig. Hardware ist immer stimmungsabhängig und die kann schnell mal drehen.
Amazon soars 10% as earnings beat estimates, company posts strong cloud growth
https://www.cnbc.com/2025/10/30/amazon-amzn-q3-earnings-report-2025.html?__source=androidappshare
Here’s how the company did, compared with estimates from analysts polled by LSEG:
Earnings per share: $1.95 vs. $1.57 estimated
Revenue: $180.17 billion vs. $177.8 billion estimated
Wall Street is also looking at other key revenue numbers:
Amazon Web Services: $33 billion vs. $32.42 billion expected, according to StreetAccount
Advertising: $17.7 billion vs. $17.34 billion expected, according to StreetAccount
Revenue in Amazon’s cloud unit accelerated 20.2% during the quarter, blowing past analysts’ expectations of 18.1%. Cloud growth has been a key area of concern for the company, as it faces intensifying pressure from rivals Google and Microsoft, who have posted higher growth rates than Amazon.