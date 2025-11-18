sino AG: Gewinnprognose übertroffen – +996 TEUR im Geschäftsjahr 2024/25
Die sino AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 ein starkes Wachstum mit einem Jahresüberschuss von 996 TEUR und einem Gewinn pro Aktie von 0,43 Euro, trotz Herausforderungen bei Beteiligungen.
Foto: adobe.stock.com
- Die sino AG hat das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Jahresüberschuss von 996 TEUR abgeschlossen, was einem Anstieg von 12,13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Gewinn pro Aktie beträgt 0,43 Euro, im Vorjahr waren es 0,38 Euro.
- Die ursprüngliche Gewinnprognose von 0,4 bis 0,9 Millionen Euro nach Steuern wurde leicht übertroffen.
- Der Jahresüberschuss beinhaltet auch das Ergebnis der sino Beteiligungen GmbH, das -440 TEUR beträgt.
- Die Anzahl der betreuten Depots stieg um 11,11 % auf 300, und die abgewickelten Orders erhöhten sich um 66,81 % auf 1.063.491.
- Der Bilanzgewinn zum Ende des Geschäftsjahres beträgt 3.461 TEUR, und der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns wird voraussichtlich im Januar 2026 an die Hauptversammlung präsentiert.
Der Kurs von sino lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,00 % im Plus.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
