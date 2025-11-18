Schneider will Klimaclub für grüne Industrie neu beleben

BELÉM (dpa-AFX) - Vor gut vor zwei Jahren hat Ex-Kanzler Olaf Scholz den "Klimaclub" ehrgeiziger Staaten zum grünen Umbau der Industrie angeschoben - nun will Umweltminister Carsten Schneider dem Netzwerk von inzwischen 47 Ländern neues Leben einhauchen. Auf der UN-Klimakonferenz in Brasilien lobte der SPD-Politiker den Zusammenschluss als einzigartig. "Hier arbeiten der globale Süden und Norden eng zusammen, sowohl auf politischer Ebene als auch unter Experten." Ziel sei es unter anderem, den hohen Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase in der Zement- und Stahlproduktion zu senken - beides wichtige Grundstoffe für die alle Volkswirtschaften.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zum Klimaclub, einem Lieblingsprojekt seines Vorgängers, bei seinem Kurzbesuch in Belém nichts gesagt. Der Club lag in der öffentlichen Wahrnehmung seit dem Regierungswechsel erst einmal auf Eis.