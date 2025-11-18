    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schneider will Klimaclub für grüne Industrie neu beleben

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimaclub von 47 Ländern soll Industrie umgestalten.
    • Schneider betont Bedeutung internationaler Zusammenarbeit.
    • Aufruf an Unternehmen zur Dekarbonisierung der Industrie.

    BELÉM (dpa-AFX) - Vor gut vor zwei Jahren hat Ex-Kanzler Olaf Scholz den "Klimaclub" ehrgeiziger Staaten zum grünen Umbau der Industrie angeschoben - nun will Umweltminister Carsten Schneider dem Netzwerk von inzwischen 47 Ländern neues Leben einhauchen. Auf der UN-Klimakonferenz in Brasilien lobte der SPD-Politiker den Zusammenschluss als einzigartig. "Hier arbeiten der globale Süden und Norden eng zusammen, sowohl auf politischer Ebene als auch unter Experten." Ziel sei es unter anderem, den hohen Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase in der Zement- und Stahlproduktion zu senken - beides wichtige Grundstoffe für die alle Volkswirtschaften.

    Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zum Klimaclub, einem Lieblingsprojekt seines Vorgängers, bei seinem Kurzbesuch in Belém nichts gesagt. Der Club lag in der öffentlichen Wahrnehmung seit dem Regierungswechsel erst einmal auf Eis.

    Der SPD-Politiker Schneider möchte ihn nun offensichtlich ins Rampenlicht rücken. Er sagte: "Die Umgestaltung der Industrie ist ein Schlüssel für den Klimaschutz." Es treibe Innovationen, ziehe Investitionen an und schaffe zukunftsfähige Jobs. Internationale Zusammenarbeit sei dabei sehr wichtig, weil Industrieprodukte weltweit gehandelt werden.

    Aufruf auch an private Akteure

    Dem Klimaclub gehören unter anderem Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Japan, Australien und die Türkei an. Zu Beginn der COP30 hatte er auch eine Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es: "Wir rufen öffentliche und private Akteure - einschließlich Unternehmen und Finanzinstitutionen - dazu auf, mehr Kapital für die Dekarbonisierung der Industrie bereitzustellen und ihre Strategien an den Zielen des Pariser Abkommens auszurichten." Ihr Engagement für eine saubere industrielle Entwicklung sei unerlässlich./toz/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schneider will Klimaclub für grüne Industrie neu beleben Vor gut vor zwei Jahren hat Ex-Kanzler Olaf Scholz den "Klimaclub" ehrgeiziger Staaten zum grünen Umbau der Industrie angeschoben - nun will Umweltminister Carsten Schneider dem Netzwerk von inzwischen 47 Ländern neues Leben einhauchen. Auf der …