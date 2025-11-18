Börsenstart USA - 18.11. - US Tech 100 schwach -1,43 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 46.101,55 PKT und fällt um -1,05 %.

Top-Werte: Merck & Co +3,43 %, Walt Disney +1,04 %, McDonald's +0,68 %, Travelers Companies +0,65 %, Verizon Communications +0,24 %

Flop-Werte: The Home Depot -3,38 %, NVIDIA -3,20 %, Amazon -3,20 %, Unitedhealth Group -2,93 %, Microsoft -2,92 %

Der US Tech 100 steht bei 24.443,41 PKT und verliert bisher -1,43 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,00 %, Netflix +1,65 %, Paccar +1,43 %, Dexcom +1,30 %, CoStar Group +1,25 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -5,61 %, Advanced Micro Devices -5,56 %, Micron Technology -4,92 %, Arm Holdings -3,80 %, Marvell Technology -3,67 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:49) bei 6.602,93 PKT und fällt um -1,03 %.

Top-Werte: Freeport-McMoRan +4,60 %, Medtronic +4,06 %, Merck & Co +3,43 %, Philip Morris International +1,95 %, Vulcan Materials (Holding Co) +1,66 %

Flop-Werte: Advanced Micro Devices -5,56 %, Micron Technology -4,92 %, Western Digital -4,12 %, Centene -3,87 %, The Home Depot -3,38 %