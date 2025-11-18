    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Besonders beachtet!

    1225 Aufrufe 1225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Advanced Micro Devices Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 18.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -5,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 18.11.2025
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.11.2025

    Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -5,56 % auf 195,72 gefallen. Das sind -11,53  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,56 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.150,00€
    Basispreis
    4,66
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.200,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Advanced Micro Devices-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +34,86 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -3,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Advanced Micro Devices eine positive Entwicklung von +70,21 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,03 % geändert.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,14 %
    1 Monat +1,97 %
    3 Monate +34,86 %
    1 Jahr +56,49 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 323,46 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 18.11. - US Tech 100 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Ein Drittel der Beschäftigten fühlt sich alleingelassen (FOTO)


    - Qualifizierung und positive Erfahrung bringen Sicherheit - Belastungen durch erhöhte Arbeitsmenge ernst nehmen - Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie von TÜV Rheinland: …

    AMD and Eviden to Power Europe’s New Exascale Supercomputer, the First Based in France


    News Highlights The Alice Recoque supercomputer will expand Europe’s AI, scientific computing and research capabilities while ensuring energy efficiency and sovereignty.Alice Recoque will be powered by next-gen AMD EPYC CPUs and AMD Instinct MI430X …

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    -2,55 %
    -3,85 %
    +0,64 %
    +33,18 %
    +56,62 %
    +183,60 %
    +191,57 %
    +10.565,27 %
    +6.550,23 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Advanced Micro Devices Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 18.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -5,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.