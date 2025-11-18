Advanced Micro Devices Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 18.11.2025

Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -5,56 % auf 195,72€ gefallen. Das sind -11,53 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,56 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Advanced Micro Devices-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +34,86 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -3,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Advanced Micro Devices eine positive Entwicklung von +70,21 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,03 % geändert.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,14 % 1 Monat +1,97 % 3 Monate +34,86 % 1 Jahr +56,49 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 323,46 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

News Highlights The Alice Recoque supercomputer will expand Europe’s AI, scientific computing and research capabilities while ensuring energy efficiency and sovereignty.Alice Recoque will be powered by next-gen AMD EPYC CPUs and AMD Instinct MI430X …

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.