Die Analysten von Goldman Sachs sind der Ansicht, dass die Zentralbanken weltweit auch im November große Mengen Gold erworben haben. Damit würden sie einen nun schon Jahre andauernden Trend fortsetzen, ihre Reserven zu diversifizieren, um sich gegen geopolitische und finanzielle Risiken abzusichern, so die Analysten weiter.

Nach Schätzung der US-Großbank kaufte der so genannte offizielle Sektor schon im September 64 Tonnen des gelben Metalls nach nur 21 Tonnen im August.

Gold erreicht Ende 2026 4.900 USD pro Unze

Gold: Zentralbanken setzen ihre Einkaufstour fort

