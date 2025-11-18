    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Alarmglocken schrillen: Die Korrektur ist bereits Realität

    Die Alarmglocken läuten für Analysten, die Chartmuster am US-Aktienmarkt untersuchen. Die Sorge geht um, dass der jüngste Rückgang zu einer ausgewachsenen Korrektur von mindestens 10 Prozent anschwellen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 unter 50-Tage-Durchschnitt, Korrektur droht.
    • Analysten warnen vor weiteren Verkäufen und Turbulenzen.
    • Big-Tech-Werte fallen, Markt bleibt dennoch im Plus.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Börsen-Crash - Alarmglocken schrillen: Die Korrektur ist bereits Realität
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Der S&P 500 schloss am Montag zum ersten Mal seit 139 Sitzungen unter seinem 50-Tage-Durchschnitt und beendete damit die zweitlängste Phase dieses Jahrhunderts über der vielbeachteten Trendlinie.

    Auch am Dienstag zeigt sich der Index weiter rot. "Unter der Oberfläche des Marktes brodelt es gewaltig", sagt Dan Russo, Co-Chief Investment Officer und Portfoliomanager bei Potomac Fund Management gegenüber Bloomberg. "Ein Durchbruch unter den 50-Tage-Durchschnitt wäre besonders besorgniserregend. Das würde auf weitere Verkäufe hindeuten."

    Wenn es in der ersten Novemberwoche nicht offensichtlich war, "dann sollte es das jetzt sein: Eine Korrektur findet statt", sagt John Roque, Leiter der technischen Analyse bei 22V Research. Er rät Anlegern, sich defensiv zu positionieren.  Nach seiner Einschätzung nach wird der Nasdaq Composite die Unterstützung um 22.000 Punkte testen.

    Für Dan Wantrobski, technischen Stratege und stellvertretenden Forschungsdirektor bei Janney Montgomery Scott, signalisiert der Bruch der historischen Phase des S&P 500 über seinem 50-Tage-Durchschnitt, dass bald mehr Turbulenzen kommen könnten.

    "Eine Korrektur findet bereits am Aktienmarkt statt, und ich denke, der S&P 500 wird von hier aus noch weiter fallen", sagt Wantrobski. "Es ist besser, wenn der S&P 500 jetzt eine milde Korrektur erleidet, sonst wird sie Anfang nächsten Jahres schwerer."

    Die Magnificent-Seven-Technologiewerte sind in diesem Monat rund 4,5 Prozent gefallen, wobei nur Alphabet noch im Plus liegt. Die Gruppe hat den gesamten Gewinn des Marktes in diesem Jahr ausgemacht.

    Die aktuelle Rotation aus den Big-Tech-Werten setzt sich am Dienstag fort. Der marktbreite S&P 500 liegt aber noch seit Jahresbeginn mit rund 12 Prozent im Plus.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

