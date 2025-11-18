Alarmglocken schrillen: Die Korrektur ist bereits Realität

Auch am Dienstag zeigt sich der Index weiter rot. "Unter der Oberfläche des Marktes brodelt es gewaltig", sagt Dan Russo, Co-Chief Investment Officer und Portfoliomanager bei Potomac Fund Management gegenüber Bloomberg. "Ein Durchbruch unter den 50-Tage-Durchschnitt wäre besonders besorgniserregend. Das würde auf weitere Verkäufe hindeuten."

Der S&P 500 schloss am Montag zum ersten Mal seit 139 Sitzungen unter seinem 50-Tage-Durchschnitt und beendete damit die zweitlängste Phase dieses Jahrhunderts über der vielbeachteten Trendlinie.

Wenn es in der ersten Novemberwoche nicht offensichtlich war, "dann sollte es das jetzt sein: Eine Korrektur findet statt", sagt John Roque, Leiter der technischen Analyse bei 22V Research. Er rät Anlegern, sich defensiv zu positionieren. Nach seiner Einschätzung nach wird der Nasdaq Composite die Unterstützung um 22.000 Punkte testen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Für Dan Wantrobski, technischen Stratege und stellvertretenden Forschungsdirektor bei Janney Montgomery Scott, signalisiert der Bruch der historischen Phase des S&P 500 über seinem 50-Tage-Durchschnitt, dass bald mehr Turbulenzen kommen könnten.

"Eine Korrektur findet bereits am Aktienmarkt statt, und ich denke, der S&P 500 wird von hier aus noch weiter fallen", sagt Wantrobski. "Es ist besser, wenn der S&P 500 jetzt eine milde Korrektur erleidet, sonst wird sie Anfang nächsten Jahres schwerer."

Die Magnificent-Seven-Technologiewerte sind in diesem Monat rund 4,5 Prozent gefallen, wobei nur Alphabet noch im Plus liegt. Die Gruppe hat den gesamten Gewinn des Marktes in diesem Jahr ausgemacht.

Die aktuelle Rotation aus den Big-Tech-Werten setzt sich am Dienstag fort. Der marktbreite S&P 500 liegt aber noch seit Jahresbeginn mit rund 12 Prozent im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6931,83 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer