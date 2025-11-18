BARCLAYS stuft GENERALI SPA auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25,50 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Bei Generali laufe die Erholung rund, im aktuellen Zinsumfeld sei die Bewertung allerdings nicht gerade attraktiv./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 32,89EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 25,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

