Antibiotikaforschung sichern - Versorgung stärken / Pharma Deutschland fordert anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche nachhaltige und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Berlin (ots) - Anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche 2025 ruft Pharma
Deutschland dazu auf, den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen entschlossen
fortzusetzen. Der Verband betont, dass ein verantwortungsvoller Einsatz der
vorhandenen Antibiotika allein nicht genügt: Nur durch gezielte Förderung von
Forschung, Produktion und Vorhaltung innovativer wie bewährter Wirkstoffe könne
die Versorgung langfristig gesichert werden. Zu den zentralen Forderungen von
Pharma Deutschland zählen neue Vergütungsmodelle für Reserveantibiotika,
gezielte Innovationsförderung sowie eine langfristig abgesicherte Finanzierung
der Produktionskapazitäten.
Dass der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen nicht endgültig gewonnen werden
kann, zeigt die Entwicklung von ausgewählten Antibiotikaresistenzen von 2004 bis
2024 in Europa. So hat der Anteil von Methicillin-resistenter Staphylococcus
aureus (MRSA) an der S. aureus-Population zwischen 2004 und 2024 europaweit
abgenommen. Doch während er in Deutschland im Jahr 2024 auf weniger als ein
Viertel des 2004 gemessenen Anteils zurückging, reduzierte sich der MRSA-Anteil
an der S. aureus-Population in Italien, Spanien und Griechenland nur wenig und
verharrte auf einem insgesamt hohen Niveau. Deutlich kritischer verlief die
Entwicklung der Resistenzen gegen Cephalosporine der dritten Generation bei
Klebsiella pneuminiae. Verglichen mit dem Basisjahr 2005 wurden 2024 in fast
allen europäischen Ländern höhere Resistenzen festgestellt. Auch der Anteil
Carbapenem-resistenter Stämme an invasiven K. pneumoniae-Isolaten stieg in den
letzten 20 Jahren an und erreicht insbesondere in Südosteuropa
besorgniserregende Höchststände.
"Antibiotika sind ein unverzichtbarer Baustein moderner Medizin. Doch Forschung
und Vorhaltung von Reserveantibiotika sind derzeit wirtschaftlich kaum
tragfähig. Wir laufen Gefahr, in wenigen Jahren nicht mehr ausreichend wirksame
Mittel zur Verfügung zu haben", erklärte Dr. Elmar Kroth, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Mit Blick auf das
Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz
(ALBVVG) würdigte Kroth, dass erste Schritte in die richtige Richtung
unternommen wurden. "Doch die Regelungen gehen noch nicht weit genug, um die
Vorhaltung von Reserveantibiotika nachhaltig zu gewährleisten."
Dr. Esther Wohlfarth, Geschäftsführerin von Antiinfectives Intelligence,
erläuterte im Pressegespräch: "Die Lücke in der Entwicklung neuer
antimikrobieller Wirkstoffe wird größer. Selbst Reserveantibiotika sind von
Resistenzen bedroht. Wenn wir jetzt nicht gezielt in Forschung investieren,
