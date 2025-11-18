Antibiotikaforschung sichern - Versorgung stärken / Pharma Deutschland fordert anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche nachhaltige und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Berlin (ots) - Anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche 2025 ruft PharmaDeutschland dazu auf, den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen entschlossenfortzusetzen. Der Verband betont, dass ein verantwortungsvoller Einsatz dervorhandenen Antibiotika allein nicht genügt: Nur durch gezielte Förderung vonForschung, Produktion und Vorhaltung innovativer wie bewährter Wirkstoffe könnedie Versorgung langfristig gesichert werden. Zu den zentralen Forderungen vonPharma Deutschland zählen neue Vergütungsmodelle für Reserveantibiotika,gezielte Innovationsförderung sowie eine langfristig abgesicherte Finanzierungder Produktionskapazitäten.Dass der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen nicht endgültig gewonnen werdenkann, zeigt die Entwicklung von ausgewählten Antibiotikaresistenzen von 2004 bis2024 in Europa. So hat der Anteil von Methicillin-resistenter Staphylococcusaureus (MRSA) an der S. aureus-Population zwischen 2004 und 2024 europaweitabgenommen. Doch während er in Deutschland im Jahr 2024 auf weniger als einViertel des 2004 gemessenen Anteils zurückging, reduzierte sich der MRSA-Anteilan der S. aureus-Population in Italien, Spanien und Griechenland nur wenig undverharrte auf einem insgesamt hohen Niveau. Deutlich kritischer verlief dieEntwicklung der Resistenzen gegen Cephalosporine der dritten Generation beiKlebsiella pneuminiae. Verglichen mit dem Basisjahr 2005 wurden 2024 in fastallen europäischen Ländern höhere Resistenzen festgestellt. Auch der AnteilCarbapenem-resistenter Stämme an invasiven K. pneumoniae-Isolaten stieg in denletzten 20 Jahren an und erreicht insbesondere in Südosteuropabesorgniserregende Höchststände."Antibiotika sind ein unverzichtbarer Baustein moderner Medizin. Doch Forschungund Vorhaltung von Reserveantibiotika sind derzeit wirtschaftlich kaumtragfähig. Wir laufen Gefahr, in wenigen Jahren nicht mehr ausreichend wirksameMittel zur Verfügung zu haben", erklärte Dr. Elmar Kroth, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des Verbandes. Mit Blick auf dasArzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz(ALBVVG) würdigte Kroth, dass erste Schritte in die richtige Richtungunternommen wurden. "Doch die Regelungen gehen noch nicht weit genug, um dieVorhaltung von Reserveantibiotika nachhaltig zu gewährleisten."Dr. Esther Wohlfarth, Geschäftsführerin von Antiinfectives Intelligence,erläuterte im Pressegespräch: "Die Lücke in der Entwicklung neuerantimikrobieller Wirkstoffe wird größer. Selbst Reserveantibiotika sind vonResistenzen bedroht. Wenn wir jetzt nicht gezielt in Forschung investieren,