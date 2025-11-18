    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Antibiotikaforschung sichern - Versorgung stärken / Pharma Deutschland fordert anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche nachhaltige und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

    Berlin (ots) - Anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche 2025 ruft Pharma
    Deutschland dazu auf, den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen entschlossen
    fortzusetzen. Der Verband betont, dass ein verantwortungsvoller Einsatz der
    vorhandenen Antibiotika allein nicht genügt: Nur durch gezielte Förderung von
    Forschung, Produktion und Vorhaltung innovativer wie bewährter Wirkstoffe könne
    die Versorgung langfristig gesichert werden. Zu den zentralen Forderungen von
    Pharma Deutschland zählen neue Vergütungsmodelle für Reserveantibiotika,
    gezielte Innovationsförderung sowie eine langfristig abgesicherte Finanzierung
    der Produktionskapazitäten.

    Dass der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen nicht endgültig gewonnen werden
    kann, zeigt die Entwicklung von ausgewählten Antibiotikaresistenzen von 2004 bis
    2024 in Europa. So hat der Anteil von Methicillin-resistenter Staphylococcus
    aureus (MRSA) an der S. aureus-Population zwischen 2004 und 2024 europaweit
    abgenommen. Doch während er in Deutschland im Jahr 2024 auf weniger als ein
    Viertel des 2004 gemessenen Anteils zurückging, reduzierte sich der MRSA-Anteil
    an der S. aureus-Population in Italien, Spanien und Griechenland nur wenig und
    verharrte auf einem insgesamt hohen Niveau. Deutlich kritischer verlief die
    Entwicklung der Resistenzen gegen Cephalosporine der dritten Generation bei
    Klebsiella pneuminiae. Verglichen mit dem Basisjahr 2005 wurden 2024 in fast
    allen europäischen Ländern höhere Resistenzen festgestellt. Auch der Anteil
    Carbapenem-resistenter Stämme an invasiven K. pneumoniae-Isolaten stieg in den
    letzten 20 Jahren an und erreicht insbesondere in Südosteuropa
    besorgniserregende Höchststände.

    "Antibiotika sind ein unverzichtbarer Baustein moderner Medizin. Doch Forschung
    und Vorhaltung von Reserveantibiotika sind derzeit wirtschaftlich kaum
    tragfähig. Wir laufen Gefahr, in wenigen Jahren nicht mehr ausreichend wirksame
    Mittel zur Verfügung zu haben", erklärte Dr. Elmar Kroth, stellvertretender
    Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Mit Blick auf das
    Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz
    (ALBVVG) würdigte Kroth, dass erste Schritte in die richtige Richtung
    unternommen wurden. "Doch die Regelungen gehen noch nicht weit genug, um die
    Vorhaltung von Reserveantibiotika nachhaltig zu gewährleisten."

    Dr. Esther Wohlfarth, Geschäftsführerin von Antiinfectives Intelligence,
    erläuterte im Pressegespräch: "Die Lücke in der Entwicklung neuer
    antimikrobieller Wirkstoffe wird größer. Selbst Reserveantibiotika sind von
    Resistenzen bedroht. Wenn wir jetzt nicht gezielt in Forschung investieren,
