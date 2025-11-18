BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 133 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Swiss Re sei zwar ähnlich bewertet wie die empfohlene Munich Re, ihr Risikopuffer sei aber geringer./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 151,0EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 133

Kursziel alt: 124

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

