BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 219 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Bewertung der Hannover Rück sei vergleichsweise unattraktiv./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 254,6EUR auf Tradegate (18. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 239

Kursziel alt: 219

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



