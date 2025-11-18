Mehr als 200.000 Hilfsanträge auf Arbeitslosenhilfe

(Korrigiert wurde der 2. Satz. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bezieht sich auf die Woche zum 18. Oktober.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der Woche bis zum 18. Oktober seien 232.000 Hilfsanträge gestellt worden, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Wegen einer Teilschließung von US-Behörden stehen keine Vergleichsdaten der vorangegangenen Wochen zur Verfügung.