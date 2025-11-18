Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als teuer (KGV 65) wahrgenommen, und trotz positiver Margenprognosen und einer kurzfristigen Kurssteigerung auf 108,40€ gibt es Bedenken über eine mögliche Korrektur. Die geringe Dividendenrendite von 0,65% und die allgemeine Marktsituation verstärken die Skepsis, während einige Anleger optimistisch auf ein Kursziel von 120€ blicken.