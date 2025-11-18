Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 1
Performance 1M: +10,52 %
Performance 1M: +10,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als teuer (KGV 65) wahrgenommen, und trotz positiver Margenprognosen und einer kurzfristigen Kurssteigerung auf 108,40€ gibt es Bedenken über eine mögliche Korrektur. Die geringe Dividendenrendite von 0,65% und die allgemeine Marktsituation verstärken die Skepsis, während einige Anleger optimistisch auf ein Kursziel von 120€ blicken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 2
Performance 1M: +7,99 %
Performance 1M: +7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Goldman Sachs hat die Aktie auf 'Sell' eingestuft, was die Stimmung drückt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wird als positiv angesehen, jedoch bei einem täglichen Kursabschlag von 5% als wenig effektiv. Die Unicredit als Investor könnte die Commerzbank attraktiver machen, doch die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Merck
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 3
Performance 1M: +1,84 %
Performance 1M: +1,84 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 4
Performance 1M: +3,59 %
Performance 1M: +3,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Quartalszahlen aktualisiert: Warburg Research hebt das Kursziel an, Goldman Sachs senkt es leicht, bleibt aber bei Kaufempfehlung. Die positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2026 und die Relevanz von KI stärken das Interesse an der Aktie, die in den letzten 14 Tagen um % gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 5
Performance 1M: +4,69 %
Performance 1M: +4,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 10% auf unter 30 Euro. Diskussionen über Gewinnmitnahmen und mögliche Erholungen auf 40 Euro bei 13% sind präsent. Zudem wird die Integration der DWS und die CET1 Quote als wichtig erachtet, was auf ein Interesse an fundamentalen Aspekten hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 6
Performance 1M: -9,35 %
Performance 1M: -9,35 %
adidas
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 7
Performance 1M: -17,51 %
Performance 1M: -17,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Viele Nutzer kritisieren die Aktie als 'Schrott Wert' und 'Flopp des Jahres'. Einige sehen jedoch Kaufgelegenheiten, während die 100 Euro-Marke als schwer erreichbar gilt. Trotz kurzfristiger Kursgewinne bleibt die allgemeine Stimmung pessimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 8
Performance 1M: +7,90 %
Performance 1M: +7,90 %
Fresenius
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 9
Performance 1M: +1,33 %
Performance 1M: +1,33 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 10
Performance 1M: +7,94 %
Performance 1M: +7,94 %
Bayer
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 11
Performance 1M: +3,22 %
Performance 1M: +3,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang auf 27,20 EUR wird der Kurs als fundamental nicht nachvollziehbar erachtet. Technische Analysen zeigen wichtige Marken und Gaps, die geschlossen werden müssen. Anleger sind optimistisch, dass die Aktie bald über 30 EUR steigen könnte, unterstützt durch eine Kurszielerhöhung von LBBW auf 30 EUR.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
BMW
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 12
Performance 1M: +6,87 %
Performance 1M: +6,87 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 62,59%
|PUT: 37,41%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 25,17 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
