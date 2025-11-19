Futu: Starke Zahlen zeigen – die beste Alternative zu Robinhood!

Während Robinhood nach wie vor stark vom US-Markt abhängig ist, profitiert Futu vom deutlich diversifizierteren Wachstum im asiatischen Raum – und diese regionale Breite schlägt sich inzwischen klar in den Geschäftszahlen nieder.

Futu zählt zu den führenden Online-Brokern in Asien und operiert über die Handelsplattform Moomoo in Hongkong, Singapur, den USA und zunehmend auch in Europa. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Aktien, Optionen, ETFs, Margin-Finanzierungen und Kryptowährungen an.

Quartalsergebnis: Umsatz und Gewinn schießen nach oben

Für das Quartal bis zum 30. September 2025 meldete Futu einen Umsatz von 6,4 Milliarden Hongkong Dollar (HKD), was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 86,3 Prozent entspricht. In Euro umgerechnet liegt der Quartalsumsatz bei rund 760 Millionen Euro.

Analysten hatten lediglich mit 4,36 Milliarden HKD gerechnet. Parallel dazu stieg der Nettogewinn auf 3,23 Milliarden HKD an – mehr als doppelt so viel wie die 1,32 Milliarden HKD im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je ADS erreichte 22,8 HKD, nach 9,44 HKD im Vorjahr.

Rekordaktivität an den Märkten

Das gesamte Handelsvolumen über Moomoo erreichte im dritten Quartal 3,90 Billionen HKD und stieg damit um 104,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf einen Rekordwert. Besonders dynamisch entwickelte sich der Handel in Hongkong, der um 42,9 Prozent auf 1,19 Billionen HKD zulegte und damit den höchsten Anteil am Gesamtvolumen seit 2023 erreichte.

Auch das Kryptogeschäft verzeichnete eine außergewöhnliche Belebung: Das Handelsvolumen stieg im Quartalsvergleich um 161 Prozent, wobei Ethereum Bitcoin als meistgehandelte Kryptowährung überholte. Die Erträge aus Brokerage und Gebühren erhöhten sich um 90,6 Prozent auf 2,91 Milliarden HKD, während die Zinserträge auf 3,05 Milliarden HKD anwuchsen.

Kundenwachstum und Vermögenszuwächse

Futu bleibt ein Magnet für neue Anleger. Im dritten Quartal kamen netto 254.000 neue kapitalisierte Konten hinzu, ein Anstieg von 24,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über 3,1 Millionen kapitalisierte Konten – 42,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Parallel dazu stieg das gesamte Kundenvermögen deutlich auf 1,24 Billionen HKD, unterstützt durch Zuflüsse frischer Mittel und Bewertungsgewinne an den internationalen Märkten. In Euro entspricht dies einem Vermögen von etwa 147 Milliarden Euro.

Aktienrückkauf stärkt das Vertrauen

Der Verwaltungsrat hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zum 31. Dezember 2027 läuft und ein Volumen von bis zu 800 Millionen US-Dollar umfasst. Es ersetzt das bisherige Programm, das regulär ausläuft. Dieser Schritt unterstreicht das Vertrauen des Managements in die eigene Wachstumsperspektive und soll die Kapitaldisziplin weiter stärken.

Mein Tipp: Eine überzeugende Alternative zu Robinhood

Futu präsentiert sich als dynamisches, wachstumsstarkes und international breiter aufgestelltes Unternehmen. Die Kombination aus starken Quartalszahlen, einer rasant steigenden Nutzerbasis, hohen Handelsvolumina und einer attraktiveren Bewertung macht Futu für viele Anleger zur erstklassigen Alternative, insbesondere für jene, denen Robinhood mit einem KGV von 57 für das laufende Jahr mittlerweile zu teuer erscheint.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

