Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 1
Performance 1M: +1,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 25% in den letzten 14 Tagen herrscht Unsicherheit über die ambitionierten Wachstumsziele. Analysten haben die Aktie jedoch von 'Hold' auf 'Buy' hochgestuft, was positiv interpretiert wird. Die Diskussion zeigt sowohl Optimismus als auch Skepsis gegenüber der Kursentwicklung und den Erwartungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 2
Performance 1M: +3,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Quartalszahlen aktualisiert: Warburg Research hebt das Kursziel an, Goldman Sachs senkt es leicht, bleibt aber bei Kaufempfehlung. Die positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2026 und die Relevanz von KI stärken das Interesse an der Aktie, die in den letzten 14 Tagen um % gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 3
Performance 1M: -30,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von großer Besorgnis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen fast 40% verloren, was viele als alarmierend empfinden. Während einige Anleger Kaufgelegenheiten sehen, bleibt die allgemeine Stimmung negativ, da die Unternehmensführung und die stark gesunkenen Kursziele kritisiert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 4
Performance 1M: +34,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 16% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger die Aktie als überverkauft und erwarten eine Erholung, während andere skeptisch sind und auf die Konkurrenz hinweisen. Technische Indikatoren zeigen Potenzial, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und finanziellen Stabilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 5
Performance 1M: +9,10 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 6
Performance 1M: +15,13 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: -20,04 %
freenet
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 8
Performance 1M: +3,15 %
