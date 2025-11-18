Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 1
Performance 1M: +10,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als teuer (KGV 65) wahrgenommen, und trotz positiver Margenprognosen und einer kurzfristigen Kurssteigerung auf 108,40€ gibt es Bedenken über eine mögliche Korrektur. Die geringe Dividendenrendite von 0,65% und die allgemeine Marktsituation verstärken die Skepsis, während einige Anleger optimistisch auf ein Kursziel von 120€ blicken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 2
Performance 1M: -6,44 %
Banco Santander
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 3
Performance 1M: +8,57 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 4
Performance 1M: +3,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Quartalszahlen aktualisiert: Warburg Research hebt das Kursziel an, Goldman Sachs senkt es leicht, bleibt aber bei Kaufempfehlung. Die positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2026 und die Relevanz von KI stärken das Interesse an der Aktie, die in den letzten 14 Tagen um % gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Ferrari
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 5
Performance 1M: +1,50 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 6
Performance 1M: -9,35 %
adidas
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 7
Performance 1M: -17,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Viele Nutzer kritisieren die Aktie als 'Schrott Wert' und 'Flopp des Jahres'. Einige sehen jedoch Kaufgelegenheiten, während die 100 Euro-Marke als schwer erreichbar gilt. Trotz kurzfristiger Kursgewinne bleibt die allgemeine Stimmung pessimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 8
Performance 1M: +4,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 10% auf unter 30 Euro. Diskussionen über Gewinnmitnahmen und mögliche Erholungen auf 40 Euro bei 13% sind präsent. Zudem wird die Integration der DWS und die CET1 Quote als wichtig erachtet, was auf ein Interesse an fundamentalen Aspekten hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 9
Performance 1M: +7,30 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 10
Performance 1M: +5,57 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 11
Performance 1M: +7,90 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 12
Performance 1M: -7,03 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 13
Performance 1M: +2,59 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 14
Performance 1M: -3,67 %
ING Group
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 15
Performance 1M: +5,36 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 16
Performance 1M: +7,94 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 17
Performance 1M: -9,93 %
