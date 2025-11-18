Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 18.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Roche Holding
Tagesperformance: +7,01 %
Platz 1
Performance 1M: -0,29 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 2
Performance 1M: +5,26 %
ABB
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 3
Performance 1M: -5,43 %
Novartis
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 4
Performance 1M: +0,07 %
Holcim
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 5
Performance 1M: +6,29 %
Lonza Group
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 6
Performance 1M: -4,11 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 7
Performance 1M: -5,11 %
