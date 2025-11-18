Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 18.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 1
Performance 1M: -18,34 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 2
Performance 1M: -2,20 %
Immofinanz
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 3
Performance 1M: -11,85 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 4
Performance 1M: +5,43 %
Andritz
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +2,12 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 6
Performance 1M: +5,56 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 7
Performance 1M: +9,84 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 8
Performance 1M: -14,54 %
