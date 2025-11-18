SKYLOTEC annonce l'intégration prévue de LIBERVIT SAS pour élargir ses solutions d'accès tactique (FOTO)

Neuwied (ots) - SKYLOTEC, leader mondial dans la protection contre les chutes,

les équipements de sauvetage et les solutions d'accès tactique, a conclu un

accord pour intégrer dans son groupe l'entreprise française LIBERVIT SAS. Grâce

à cette intégration, SKYLOTEC élargira son portefeuille pour inclure des outils

hydrauliques d'effraction destinés aux applications militaires, aux forces de

l'ordre, aux services de secours et à l'industrie.



Cette étape s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'entreprise dans le

segment LEAF (Law





Enforcement and Armed Forces) et renforce sa position de leader mondial en accès

tactique.



LIBERVIT, dont le siège est à Perpignan, développe, fabrique et distribue depuis

1993 des outils hydrauliques et mécaniques de sauvetage et d'accès pour des

professionnels dans le monde entier. L'entreprise est spécialisée dans les

solutions pour les services de secours, les unités d'opérations spéciales et les

applications industrielles, et sert des clients dans plus de 65 pays via un

réseau Mondial de distributeurs.



Expansion stratégique du portefeuille SKYLOTEC



Grâce à l'intégration prévue de LIBERVIT, SKYLOTEC renforcera sa position de

fournisseur Mondial spécialisé dans les solutions d'accès tactique. L'ajout

d'outils hydrauliques hautement spécialisés complète le portefeuille existant et

confirme la promesse de la marque : " We get you there " Soit: amener les

individus et les équipes à leurs objectifs, quelles que soient les difficultés.

L'intégration se fera sous le nom " SKYLOTEC - Special Operations Equipment

(SOE) ". Tous les contacts, relations clients et structures opérationnelles

actuels resteront en place. Les processus logistiques, la chaîne

d'approvisionnement, la facturation et les services seront progressivement

coordonnés et renforcés via SKYLOTEC SOE pour améliorer l'efficacité et la

disponibilité mondiale.



Le site de Perpignan sera maintenu et devrait être développé. La production, le

service et la R&D chez LIBERVIT seront renforcés, tandis que les ventes, la

formation et le service client seront progressivement intégrés dans la structure

SKYLOTEC SOE.



En tant que fabricant, SKYLOTEC - SOE est unique : avec des technologies

d'effraction hydrauliques et mécaniques, des treuils électriques pour les

opérations militaires et de police, ainsi que des équipements d'escalade et

d'embarquement pour des environnements maritimes, alpins et urbains, aucune

autre entreprise au monde n'offre une gamme de solutions comparable. Cette offre

est complétée par des programmes de formation spécialisés pour les militaires,

la police, les pompiers et les services de secours.



L'intégration prévue avec LIBERVIT est une étape stratégique pour SKYLOTEC afin

de renforcer sa position de fournisseur leader en solutions d'accès tactique. La

collaboration des deux entreprises permettra de développer des solutions

puissantes, innovantes et sûres, offrant un soutien optimal aux clients du monde

entier dans les conditions les plus exigeantes.



