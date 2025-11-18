SKYLOTEC annonce l'intégration prévue de LIBERVIT SAS pour élargir ses solutions d'accès tactique (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Neuwied (ots) - SKYLOTEC, leader mondial dans la protection contre les chutes,
    les équipements de sauvetage et les solutions d'accès tactique, a conclu un
    accord pour intégrer dans son groupe l'entreprise française LIBERVIT SAS. Grâce
    à cette intégration, SKYLOTEC élargira son portefeuille pour inclure des outils
    hydrauliques d'effraction destinés aux applications militaires, aux forces de
    l'ordre, aux services de secours et à l'industrie.

    Cette étape s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'entreprise dans le
    segment LEAF (Law

    Enforcement and Armed Forces) et renforce sa position de leader mondial en accès
    tactique.

    LIBERVIT, dont le siège est à Perpignan, développe, fabrique et distribue depuis
    1993 des outils hydrauliques et mécaniques de sauvetage et d'accès pour des
    professionnels dans le monde entier. L'entreprise est spécialisée dans les
    solutions pour les services de secours, les unités d'opérations spéciales et les
    applications industrielles, et sert des clients dans plus de 65 pays via un
    réseau Mondial de distributeurs.

    Expansion stratégique du portefeuille SKYLOTEC

    Grâce à l'intégration prévue de LIBERVIT, SKYLOTEC renforcera sa position de
    fournisseur Mondial spécialisé dans les solutions d'accès tactique. L'ajout
    d'outils hydrauliques hautement spécialisés complète le portefeuille existant et
    confirme la promesse de la marque : " We get you there " Soit: amener les
    individus et les équipes à leurs objectifs, quelles que soient les difficultés.
    L'intégration se fera sous le nom " SKYLOTEC - Special Operations Equipment
    (SOE) ". Tous les contacts, relations clients et structures opérationnelles
    actuels resteront en place. Les processus logistiques, la chaîne
    d'approvisionnement, la facturation et les services seront progressivement
    coordonnés et renforcés via SKYLOTEC SOE pour améliorer l'efficacité et la
    disponibilité mondiale.

    Le site de Perpignan sera maintenu et devrait être développé. La production, le
    service et la R&D chez LIBERVIT seront renforcés, tandis que les ventes, la
    formation et le service client seront progressivement intégrés dans la structure
    SKYLOTEC SOE.

    En tant que fabricant, SKYLOTEC - SOE est unique : avec des technologies
    d'effraction hydrauliques et mécaniques, des treuils électriques pour les
    opérations militaires et de police, ainsi que des équipements d'escalade et
    d'embarquement pour des environnements maritimes, alpins et urbains, aucune
    autre entreprise au monde n'offre une gamme de solutions comparable. Cette offre
    est complétée par des programmes de formation spécialisés pour les militaires,
    la police, les pompiers et les services de secours.

    L'intégration prévue avec LIBERVIT est une étape stratégique pour SKYLOTEC afin
    de renforcer sa position de fournisseur leader en solutions d'accès tactique. La
    collaboration des deux entreprises permettra de développer des solutions
    puissantes, innovantes et sûres, offrant un soutien optimal aux clients du monde
    entier dans les conditions les plus exigeantes.

