SKYLOTEC annuncia l'integrazione prevista di LIBERVIT SAS per ampliare le soluzioni di accesso tattico (FOTO)

Neuwied (ots) - SKYLOTEC, leader globale nei settori della protezione

anticaduta, delle attrezzature per il soccorso e delle soluzioni di accesso

tattico, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per integrare l'azienda

francese LIBERVIT SAS. Con questa integrazione, SKYLOTEC amplierà il proprio

portafoglio con utensili idraulici per lo sfondamento destinati a Forze Armate,

Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco/Soccorso e applicazioni industriali.

L'operazione si inseriscenella strategia di crescita dell'azienda nel segmento

LEAF (Law Enforcement and Armed Forces) e rafforza la sua posizione come leader

mondiale nell'accesso tattico



LIBERVIT, con sede a Perpignan, Francia, sviluppa, produce e distribuisce dal

1993 strumenti di soccorso e accesso idraulici e meccanici di alta qualità per

utenti professionali in tutto il mondo. È specializzata in soluzioni per servizi

di emergenza, unità operative speciali e applicazioni industriali, e serve

clienti in oltre 65 paesi attraverso una rete globale di distributori.





Grazie all'integrazione prevista di LIBERVIT, SKYLOTEC rafforzerà ulteriormente

il proprio ruolo di fornitore globale specializzato in soluzioni di accesso

tattico. L'aggiunta di strumenti idraulici altamente specializzati completa

l'attuale portafoglio e conferma la promessa del marchio: "We get you there." -

portare operatori e team al loro obiettivo in modo affidabile, indipendentemente

dalla sfida.



L'integrazione sarà gestita sotto il nome "SKYLOTEC - Special Operations

Equipment (SOE)". Tutti i contatti esistenti, le relazioni con i clienti e le

strutture operative rimarranno invariati. Logistica, supply chain, fatturazione

e processi di assistenza saranno progressivamente armonizzati e ottimizzati

tramite SKYLOTEC SOE per aumentare efficienza e disponibilità globale.



Il sito di Perpignan rimarrà operativo e sarà ulteriormente potenziato.

Produzione, assistenza e R&S presso LIBERVITverranno ampliate, mentre vendite,

formazione e customer service saranno gradualmente integrati nella struttura

SKYLOTEC SOE.



SKYLOTEC - SOE si distingue come produttore, unico: con tecnologia idraulica e

meccanica di breaching, verricelli a batteria per operazioni militari e di

polizia, e attrezzature per arrampicata e imbarco in ambienti marittimi, alpini

e urbani, nessun altro fornitore offre una gamma comparabile. L'offerta è

completata da programmi di formazione dedicati per forze armate, polizia, vigili

del fuoco e servizi di soccorso.



L'integrazione prevista con LIBERVIT rappresenta un passo strategico che

rafforza la posizione di SKYLOTEC come fornitore di riferimento di soluzioni di

accesso tattico. La collaborazione tra le due aziende favorirà lo sviluppo di

soluzioni sempre più innovative, performanti e sicure, in grado di supportare i

clienti di tutto il mondo anche nelle condizioni più impegnative.



Scarica il press kit

(https://www.swisstransfer.com/d/16ded280-ac86-4021-8f7f-c3772c233655)



Contatto stampa:



mailto:florian@flach-communication.de



Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/181440/6161202

