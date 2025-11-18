    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SKYLOTEC kündigt geplante Integration von LIBERVIT SAS zur Erweiterung taktischer Zugangslösungen an (FOTO)

    Neuwied (ots) - SKYLOTEC, ein globaler Anbieter für Absturzsicherung,
    Rettungsgeräte und taktische Zugangstechnologien, hat eine Vereinbarung zur
    Integration des französischen Unternehmens LIBERVIT SAS getroffen. Somit
    erweitert SKYLOTEC sein Portfolio um hydraulische Aufbruchwerkzeuge für Militär,
    Polizei, Feuerwehr/Rettung und industrielle Anwendungen. Dieser Schritt setzt
    die Wachstumsstrategie im LEAF-Segment (Law Enforcement and Armed Forces) fort
    und stärkt die Position als "Global Leader in Tactical Access".

    LIBERVIT mit Hauptsitz in Perpignan, Frankreich, entwickelt, produziert und
    vertreibt seit 1993 hochwertige hydraulische und mechanische Rettungs- und
    Zugangswerkzeuge für professionelle Anwender weltweit. Das Unternehmen ist auf
    Lösungen für Rettungsdienste, Spezialeinheiten und industrielle Anwendungen
    spezialisiert und bedient Kunden in mehr als 65 Ländern über ein globales
    Händlernetzwerk.

    Strategische Erweiterung des SKYLOTEC-Portfolios

    Durch die geplante Integration von LIBERVIT wird SKYLOTEC seine Position als
    weltweit führender Spezialanbieter im Bereich taktischer Zugangslösungen weiter
    ausbauen. Die Ergänzung hochspezialisierter hydraulischer Zugangswerkzeuge
    erweitert das bestehende Portfolio und unterstreicht das Markenversprechen: "We
    get you there." - Einzelanwender und Teams zuverlässig an ihr Ziel bringen, egal
    wie groß die Herausforderung ist.

    Die Integration soll unter dem Namen "SKYLOTEC - Special Operations Equipment
    (SOE)" erfolgen. Alle bestehenden Ansprechpartner, Kundenbeziehungen und
    Betriebsstrukturen bleiben bestehen. Die Bereiche Logistik, Lieferketten,
    Rechnungsstellung und Serviceprozesse werden künftig über SKYLOTEC SOE
    koordiniert und weiter ausgebaut, um Effizienz und globale Verfügbarkeit zu
    steigern.

    Der Standort Perpignan bleibt erhalten und wird perspektivisch weiterentwickelt.
    Die Produktion, der Service und die Entwicklung von LIBERVIT sollen ausgebaut
    werden. Gleichzeitig werden Vertrieb, Training und Kundendienst schrittweise in
    die Struktur von SKYLOTEC SOE integriert.

    Als Hersteller ist SKYLOTEC - SOE einzigartig: Mit hydraulischer und
    mechanischer Öffnungstechnik, batteriebetriebenen Seilwinden für militärische
    und polizeiliche Einsätze sowie Kletter- und Boarding-Equipment für maritime,
    alpine und urbane Umgebungen bietet kein anderes Unternehmen ein vergleichbares
    Spektrum an Lösungen. Dieses Angebot wird durch speziell entwickelte
    Trainingsprogramme für Militär, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ergänzt.

    Die geplante Integration von LIBERVIT ist ein wichtiger strategischer Schritt
    für SKYLOTEC, seine Position als führender Anbieter von taktischen
    Zugangslösungen nachhaltig zu stärken. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen
    ermöglicht die Entwicklung leistungsfähiger, innovativer und sicherer Lösungen,
    die Kunden weltweit unter anspruchsvollsten Bedingungen optimal unterstützen.

    Download Press Kit
    (https://www.swisstransfer.com/d/16ded280-ac86-4021-8f7f-c3772c233655)

    Pressekontakt:

    mailto:florian@flach-communication.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181440/6161203
    OTS: SKYLOTEC




