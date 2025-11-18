SKYLOTEC kündigt geplante Integration von LIBERVIT SAS zur Erweiterung taktischer Zugangslösungen an (FOTO)

Neuwied (ots) - SKYLOTEC, ein globaler Anbieter für Absturzsicherung,

Rettungsgeräte und taktische Zugangstechnologien, hat eine Vereinbarung zur

Integration des französischen Unternehmens LIBERVIT SAS getroffen. Somit

erweitert SKYLOTEC sein Portfolio um hydraulische Aufbruchwerkzeuge für Militär,

Polizei, Feuerwehr/Rettung und industrielle Anwendungen. Dieser Schritt setzt

die Wachstumsstrategie im LEAF-Segment (Law Enforcement and Armed Forces) fort

und stärkt die Position als "Global Leader in Tactical Access".



LIBERVIT mit Hauptsitz in Perpignan, Frankreich, entwickelt, produziert und

vertreibt seit 1993 hochwertige hydraulische und mechanische Rettungs- und

Zugangswerkzeuge für professionelle Anwender weltweit. Das Unternehmen ist auf

Lösungen für Rettungsdienste, Spezialeinheiten und industrielle Anwendungen

spezialisiert und bedient Kunden in mehr als 65 Ländern über ein globales

Händlernetzwerk.





Strategische Erweiterung des SKYLOTEC-Portfolios



Durch die geplante Integration von LIBERVIT wird SKYLOTEC seine Position als

weltweit führender Spezialanbieter im Bereich taktischer Zugangslösungen weiter

ausbauen. Die Ergänzung hochspezialisierter hydraulischer Zugangswerkzeuge

erweitert das bestehende Portfolio und unterstreicht das Markenversprechen: "We

get you there." - Einzelanwender und Teams zuverlässig an ihr Ziel bringen, egal

wie groß die Herausforderung ist.



Die Integration soll unter dem Namen "SKYLOTEC - Special Operations Equipment

(SOE)" erfolgen. Alle bestehenden Ansprechpartner, Kundenbeziehungen und

Betriebsstrukturen bleiben bestehen. Die Bereiche Logistik, Lieferketten,

Rechnungsstellung und Serviceprozesse werden künftig über SKYLOTEC SOE

koordiniert und weiter ausgebaut, um Effizienz und globale Verfügbarkeit zu

steigern.



Der Standort Perpignan bleibt erhalten und wird perspektivisch weiterentwickelt.

Die Produktion, der Service und die Entwicklung von LIBERVIT sollen ausgebaut

werden. Gleichzeitig werden Vertrieb, Training und Kundendienst schrittweise in

die Struktur von SKYLOTEC SOE integriert.



Als Hersteller ist SKYLOTEC - SOE einzigartig: Mit hydraulischer und

mechanischer Öffnungstechnik, batteriebetriebenen Seilwinden für militärische

und polizeiliche Einsätze sowie Kletter- und Boarding-Equipment für maritime,

alpine und urbane Umgebungen bietet kein anderes Unternehmen ein vergleichbares

Spektrum an Lösungen. Dieses Angebot wird durch speziell entwickelte

Trainingsprogramme für Militär, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ergänzt.



Die geplante Integration von LIBERVIT ist ein wichtiger strategischer Schritt

für SKYLOTEC, seine Position als führender Anbieter von taktischen

Zugangslösungen nachhaltig zu stärken. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen

ermöglicht die Entwicklung leistungsfähiger, innovativer und sicherer Lösungen,

die Kunden weltweit unter anspruchsvollsten Bedingungen optimal unterstützen.



Download Press Kit

(https://www.swisstransfer.com/d/16ded280-ac86-4021-8f7f-c3772c233655)



