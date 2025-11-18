SKYLOTEC kündigt geplante Integration von LIBERVIT SAS zur Erweiterung taktischer Zugangslösungen an (FOTO)
Neuwied (ots) - SKYLOTEC, ein globaler Anbieter für Absturzsicherung,
Rettungsgeräte und taktische Zugangstechnologien, hat eine Vereinbarung zur
Integration des französischen Unternehmens LIBERVIT SAS getroffen. Somit
erweitert SKYLOTEC sein Portfolio um hydraulische Aufbruchwerkzeuge für Militär,
Polizei, Feuerwehr/Rettung und industrielle Anwendungen. Dieser Schritt setzt
die Wachstumsstrategie im LEAF-Segment (Law Enforcement and Armed Forces) fort
und stärkt die Position als "Global Leader in Tactical Access".
LIBERVIT mit Hauptsitz in Perpignan, Frankreich, entwickelt, produziert und
vertreibt seit 1993 hochwertige hydraulische und mechanische Rettungs- und
Zugangswerkzeuge für professionelle Anwender weltweit. Das Unternehmen ist auf
Lösungen für Rettungsdienste, Spezialeinheiten und industrielle Anwendungen
spezialisiert und bedient Kunden in mehr als 65 Ländern über ein globales
Händlernetzwerk.
Strategische Erweiterung des SKYLOTEC-Portfolios
Durch die geplante Integration von LIBERVIT wird SKYLOTEC seine Position als
weltweit führender Spezialanbieter im Bereich taktischer Zugangslösungen weiter
ausbauen. Die Ergänzung hochspezialisierter hydraulischer Zugangswerkzeuge
erweitert das bestehende Portfolio und unterstreicht das Markenversprechen: "We
get you there." - Einzelanwender und Teams zuverlässig an ihr Ziel bringen, egal
wie groß die Herausforderung ist.
Die Integration soll unter dem Namen "SKYLOTEC - Special Operations Equipment
(SOE)" erfolgen. Alle bestehenden Ansprechpartner, Kundenbeziehungen und
Betriebsstrukturen bleiben bestehen. Die Bereiche Logistik, Lieferketten,
Rechnungsstellung und Serviceprozesse werden künftig über SKYLOTEC SOE
koordiniert und weiter ausgebaut, um Effizienz und globale Verfügbarkeit zu
steigern.
Der Standort Perpignan bleibt erhalten und wird perspektivisch weiterentwickelt.
Die Produktion, der Service und die Entwicklung von LIBERVIT sollen ausgebaut
werden. Gleichzeitig werden Vertrieb, Training und Kundendienst schrittweise in
die Struktur von SKYLOTEC SOE integriert.
Als Hersteller ist SKYLOTEC - SOE einzigartig: Mit hydraulischer und
mechanischer Öffnungstechnik, batteriebetriebenen Seilwinden für militärische
und polizeiliche Einsätze sowie Kletter- und Boarding-Equipment für maritime,
alpine und urbane Umgebungen bietet kein anderes Unternehmen ein vergleichbares
Spektrum an Lösungen. Dieses Angebot wird durch speziell entwickelte
Trainingsprogramme für Militär, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ergänzt.
Die geplante Integration von LIBERVIT ist ein wichtiger strategischer Schritt
für SKYLOTEC, seine Position als führender Anbieter von taktischen
Zugangslösungen nachhaltig zu stärken. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen
ermöglicht die Entwicklung leistungsfähiger, innovativer und sicherer Lösungen,
die Kunden weltweit unter anspruchsvollsten Bedingungen optimal unterstützen.
Download Press Kit
(https://www.swisstransfer.com/d/16ded280-ac86-4021-8f7f-c3772c233655)
Pressekontakt:
mailto:florian@flach-communication.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181440/6161203
OTS: SKYLOTEC
