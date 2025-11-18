SKYLOTEC anuncia la integración prevista de LIBERVIT SAS para ampliar las soluciones de acceso táctico (FOTO)

Neuwied (ots) - SKYLOTEC, líder mundial en protección anticaídas, equipos de

rescate y soluciones de acceso táctico, ha alcanzado un acuerdo para integrar a

la empresa francesa LIBERVIT SAS. Con esta integración prevista, SKYLOTEC

ampliará su cartera con herramientas hidráulicas de apertura forzada destinadas

a usos militares, cuerpos policiales, servicios de bomberos y rescate, así como

aplicaciones industriales. Este paso continúa la estrategia de crecimiento en el

segmento LEAF (Law Enforcement and Armed Forces) y refuerza la posición de la

empresa como World Leader in Tactical Access.



LIBERVIT, con sede en Perpiñán, Francia, desarrolla, produce y distribuye desde

1993 herramientas hidráulicas y mecánicas de rescate y acceso de alta calidad

para usuarios profesionales en todo el mundo. La empresa está especializada en

soluciones para servicios de emergencia, unidades de operaciones especiales y

aplicaciones industriales, y atiende a clientes en más de 65 países a través de

una red global de distribuidores.





Expansión estratégica del portafolio de SKYLOTEC



Con la integración prevista de LIBERVIT, SKYLOTEC fortalecerá aún más su

posición como proveedor global especializado en soluciones de acceso táctico. La

incorporación de herramientas hidráulicas altamente especializadas complementa

la oferta existente y subraya la promesa de la marca: "We get you there." -

llevar a los usuarios y equipos a su objetivo con fiabilidad, independientemente

del desafío.



La integración operará bajo el nombre "SKYLOTEC - Special Operations Equipment

(SOE)". Todos los contactos existentes, relaciones con clientes y estructuras

operativas se mantendrán. La logística, la cadena de suministro, la facturación

y los procesos de servicio se coordinarán y ampliarán progresivamente a través

de SKYLOTEC SOE para aumentar la eficiencia y la disponibilidad global.



La sede de Perpiñán se mantendrá operativa y está prevista su ampliación. La

producción, el servicio y la I+D de LIBERVIT se reforzarán, mientras que las

ventas, la formación y la atención al cliente se integrarán progresivamente en

la estructura SKYLOTEC SOE.



Como fabricante, SKYLOTEC - SOE es único: con tecnología hidráulica y mecánica

de apertura forzada, cabrestantes eléctricos para operaciones militares y

policiales, y equipos de ascenso y embarque para entornos marítimos, alpinos y

urbanos, ningún otro proveedor ofrece una gama comparable. Esta oferta se

completa con programas de formación especializados para fuerzas armadas,

policía, bomberos y servicios de rescate.



La integración prevista con LIBERVIT es un paso estratégico que fortalecerá aún

más la posición de SKYLOTEC como proveedor líder de soluciones de acceso

táctico. La colaboración entre ambas empresas permitirá desarrollar soluciones

potentes, innovadoras y seguras que apoyen de manera óptima a los clientes en

todo el mundo incluso en las condiciones más exigentes.



