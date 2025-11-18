SKYLOTEC anuncia la integración prevista de LIBERVIT SAS para ampliar las soluciones de acceso táctico (FOTO)
Neuwied (ots) - SKYLOTEC, líder mundial en protección anticaídas, equipos de
rescate y soluciones de acceso táctico, ha alcanzado un acuerdo para integrar a
la empresa francesa LIBERVIT SAS. Con esta integración prevista, SKYLOTEC
ampliará su cartera con herramientas hidráulicas de apertura forzada destinadas
a usos militares, cuerpos policiales, servicios de bomberos y rescate, así como
aplicaciones industriales. Este paso continúa la estrategia de crecimiento en el
segmento LEAF (Law Enforcement and Armed Forces) y refuerza la posición de la
empresa como World Leader in Tactical Access.
LIBERVIT, con sede en Perpiñán, Francia, desarrolla, produce y distribuye desde
1993 herramientas hidráulicas y mecánicas de rescate y acceso de alta calidad
para usuarios profesionales en todo el mundo. La empresa está especializada en
soluciones para servicios de emergencia, unidades de operaciones especiales y
aplicaciones industriales, y atiende a clientes en más de 65 países a través de
una red global de distribuidores.
Expansión estratégica del portafolio de SKYLOTEC
Con la integración prevista de LIBERVIT, SKYLOTEC fortalecerá aún más su
posición como proveedor global especializado en soluciones de acceso táctico. La
incorporación de herramientas hidráulicas altamente especializadas complementa
la oferta existente y subraya la promesa de la marca: "We get you there." -
llevar a los usuarios y equipos a su objetivo con fiabilidad, independientemente
del desafío.
La integración operará bajo el nombre "SKYLOTEC - Special Operations Equipment
(SOE)". Todos los contactos existentes, relaciones con clientes y estructuras
operativas se mantendrán. La logística, la cadena de suministro, la facturación
y los procesos de servicio se coordinarán y ampliarán progresivamente a través
de SKYLOTEC SOE para aumentar la eficiencia y la disponibilidad global.
La sede de Perpiñán se mantendrá operativa y está prevista su ampliación. La
producción, el servicio y la I+D de LIBERVIT se reforzarán, mientras que las
ventas, la formación y la atención al cliente se integrarán progresivamente en
la estructura SKYLOTEC SOE.
Como fabricante, SKYLOTEC - SOE es único: con tecnología hidráulica y mecánica
de apertura forzada, cabrestantes eléctricos para operaciones militares y
policiales, y equipos de ascenso y embarque para entornos marítimos, alpinos y
urbanos, ningún otro proveedor ofrece una gama comparable. Esta oferta se
completa con programas de formación especializados para fuerzas armadas,
policía, bomberos y servicios de rescate.
La integración prevista con LIBERVIT es un paso estratégico que fortalecerá aún
más la posición de SKYLOTEC como proveedor líder de soluciones de acceso
táctico. La colaboración entre ambas empresas permitirá desarrollar soluciones
potentes, innovadoras y seguras que apoyen de manera óptima a los clientes en
todo el mundo incluso en las condiciones más exigentes.
