Blockchain for Good Alliance (BGA) würdigt bahnbrechende Blockchain-Projekte zur Förderung der SDGs auf dem Forum 2025

KOPENHAGEN, Dänemark, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Blockchain for Good Alliance (BGA) , eine von Bybit gegründete gemeinnützige Organisation, die sich für verantwortungsvolle Innovationen einsetzt, hat das „ Blockchain Impact Forum 2025 " in Kopenhagen gemeinsam mit dem Alternative Finance Lab (AltFinLab) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) erfolgreich abgeschlossen. Die zweitägige Veranstaltung brachte über 300 politische Entscheidungsträger, Technologen und führende Persönlichkeiten aus mehr als 30 Ländern zusammen, um zu erkunden, wie Blockchain messbare Fortschritte bei der Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) erzielen kann.

Das Forum, das am 4. und 5. November stattfand, wurde mit „Chains of Change" (Ketten des Wandels) eröffnet, einem Tag für Führungskräfte, der nur auf Einladung stattfand und sich mit Governance, digitaler öffentlicher Infrastruktur und sektorübergreifenden Partnerschaften befasste. Der zweite Tag stand im Zeichen der BGAwards, zu denen auch die vom UNDP AltFinLab organisierte Ausstellung „SDG Blockchain Accelerator Showcase" gehörte, der Blockchain-Projekte vorstellte, die sich mit realen Herausforderungen in den Bereichen finanzielle Inklusion, Nachhaltigkeit und digitales Vertrauen befassen. Die BGAwards markierten offiziell den weltweit ersten großen Kongress, der sich voll und ganz der Frage widmete, wie Blockchain positive globale Auswirkungen bewirken kann – ein entscheidender Schritt nach vorn für die Blockchain-Branche.

Hauptthemen und Redner

Auf der Tagesordnung des Forums standen interaktive Diskussionsrunden, Hauptvorträge und Projektpräsentationen zu drei Hauptthemen:

Blockchain für digitale öffentliche Güter – Erforschung von Governance, digitaler Identität und transparenten Datensystemen.

– Erforschung von Governance, digitaler Identität und transparenten Datensystemen. Finanzierung für Inklusion und Wirkung – Untersuchung der Rolle der Blockchain bei der Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und der Verbesserung der finanziellen Gerechtigkeit.

– Untersuchung der Rolle der Blockchain bei der Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und der Verbesserung der finanziellen Gerechtigkeit. Nachhaltigkeit und Klimarechenschaftspflicht – Vorstellung von Blockchain-Anwendungsfällen in den Bereichen Kohlenstoffverfolgung, Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und ESG-Berichterstattung.

Zu den prominenten Rednern gehörten Helen Liu, Co-Geschäftsführerin von Bybit und Gründerin der Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko, Teamleiter beim UNDP AltFinLab; Frederik Gregaard, Geschäftsführer der Cardano Foundation; David Ripley, Geschäftsführer von Kraken; Kurt Nielsen, Präsident von Partisia Blockchain; Nina Rong, Leiterin der Ökosystementwicklung bei der Arbitrum Foundation; Sunny Lu, Geschäftsführer von VeChain; und Prof. Morten Meyerhoff Nielsen von der Universität der Vereinten Nationen (UNU-EGOV). Ihre Erkenntnisse betonten die sich weiterentwickelnde Rolle der Blockchain bei der Schaffung vertrauensbasierter Systeme, der Verbesserung der Transparenz und der Überbrückung der Kluft zwischen Innovation und globaler Entwicklung.