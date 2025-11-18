    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Micron Technology Aktie im Ausverkauf - -5,88 % - 18.11.2025

    Am 18.11.2025 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -5,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -5,88 % auf 196,76. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,80 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,88 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +98,67 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -6,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Micron Technology einen Anstieg von +141,04 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,24 % geändert.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,59 %
    1 Monat +18,13 %
    3 Monate +98,67 %
    1 Jahr +120,59 %

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 221,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 18.11. - US Tech 100 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    -4,04 %
    -6,91 %
    +16,27 %
    +95,72 %
    +119,84 %
    +257,17 %
    +292,88 %
    +1.305,93 %
    +1.222,58 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



