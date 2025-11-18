LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS ENTHÜLLEN DIE ERWEITERTE LISTE 51-100 FÜR 2025

LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants präsentiert heute seine erweiterte Liste von Lokalen, die auf den Plätzen No.51 bis No.100 stehen und die lebendige sowie vielfältige kulinarische Landschaft der Region feiern. In dieser Liste, die auf der Grundlage der Stimmen von 300 Branchenexperten erstellt wurde, sind Restaurants aus 26 Städten aufgeführt, die sich durch hervorragende gastronomische Leistungen auszeichnen. Dies findet im Vorfeld der prestigeträchtigen Preisverleihung für Latin America's 50 Best Restaurants 2025 statt, die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wird und am 2. Dezember in Antigua, Guatemala, stattfindet.

Die diesjährige Rangliste enthält 13 neue Restaurants aus 11 Städten, wobei das Shizen in Lima sein Debüt auf No.62 gibt. São Paulo führt die erweiterte Liste mit sechs Restaurants an, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2024, darunter fünf wiederkehrende Lokale und der Neuzugang Cepa (No.73). Buenos Aires, Mexiko-Stadt, Panama-Stadt und Santiago steuern jeweils vier Neuzugänge bei. Mexiko-Stadt bleibt No.51, jetzt vertreten durch Pujol, dicht gefolgt von Origem aus Salvador als No.52.

Weitere bemerkenswerte Neuzugänge sind Umi (No.72) und Caleta (No.91) in Panama City, Oseille (No.65) in Rio de Janeiro, Em (No.71) in Mexiko-Stadt, La Casa Bistró (No.89) in Caracas, Selma (No.96) in Bogotá und Fukasawa (No.100) in Santiago. El Papagayo in Córdoba steht ebenfalls wieder auf der Liste, und zwar auf No.78. Ana (No.94) aus Guatemala-Stadt tritt zum ersten Mal auf und erhält den „American Express One To Watch Award", während Aguají (No.88) in Sosúa unter der Leitung von Chefköchin Inés Páez Nin (Chef Tita), Gewinnerin des „Champions of Change Award 2025", antritt.

William Drew, Content Director für Latin America's 50 Best Restaurants, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, die Liste der Restaurants von No.51 bis No.100 in Lateinamerika für das Jahr 2025 vorzustellen. Diese erweiterte Liste ist grundlegend für das Engagement von 50 Best, die Vielfalt bemerkenswerter Talente zu würdigen, und dient als fantastische Plattform, um weitere unglaubliche Reiseziele in ganz Lateinamerika ins Rampenlicht zu rücken, da der Appetit auf kulinarische Reisen weiterhin beeindruckend wächst."

Die auf der erweiterten Liste 51–100 aufgeführten Lokale werden bei der Preisverleihung für Latin America's 50 Best Restaurants 2025 gewürdigt. Die Veranstaltung wird am 2. Dezember 2025 um 20:00 Uhr guatemaltekischer Zeit auf dem YouTube-Kanal 50 Best hier live übertragen.

