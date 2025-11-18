US-Anleihen profitieren von trüber Marktstimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,28 Prozent auf 112,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

Deutliche Verluste an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten sowie eine schwache Eröffnung an der Wall Street verstärkten die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlegen wie US-Staatsanleihen. Hintergrund ist die Sorge, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Dezember nicht weiter senken könnte.