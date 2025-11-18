Verbraucherkredite im Onlinehandel
bevh kritisiert Schriftformerfordernis vor Käufen auf Rechnung
Berlin (ots) - Vor der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie fordern
SPD-Fraktion und Verbraucherschützer (https://www.vzbv.de/meldungen/verbraucherk
redite-verbraucherinnen-besser-vor-ueberschuldung-schuetzen) , dass Kunden
handschriftlich ihre Zustimmung geben müssen, bevor sie Bestellungen per Kauf
auf Rechnung tätigen können. Eine sinnlose Maßnahme, findet Daniela Bleimaier,
Leiterin Public Affairs Deutschland & Regionales. Niemand werde die Bezahlart
dann noch nutzen wollen, obwohl diese besonders sicher sei:
"Die Bestätigung eines Einkaufs per Post geht völlig an der Realität der
Verbraucherinnen und Verbraucher vorbei. Niemand wird noch einen Kauf per
Rechnung tätigen, wenn man dafür erst auf einen Brief warten muss. Stattdessen
werden die Kunden auf weniger sichere Bezahlarten ausweichen. Kurioserweise auch
auf Kreditkarten, die nicht unter die Regel fallen. Für die Zustimmung der
Verbraucher ist es im digitalen Zeitalter völlig ausreichend, wenn diese per
Klick am Bildschirm gegeben wird. Sollten sich ihren Einkauf bereuen, haben sie
mindestens 14 Tage Zeit, ihren Einkauf uneingeschränkt zu widerrufen und ihr
Geld zu behalten."
Daniela Bleimaier, Leiterin Public Affairs Deutschland & Regionales
