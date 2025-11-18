bevh kritisiert Schriftformerfordernis vor Käufen auf Rechnung

Berlin (ots) - Vor der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie fordernSPD-Fraktion und Verbraucherschützer (https://www.vzbv.de/meldungen/verbraucherkredite-verbraucherinnen-besser-vor-ueberschuldung-schuetzen) , dass Kundenhandschriftlich ihre Zustimmung geben müssen, bevor sie Bestellungen per Kaufauf Rechnung tätigen können. Eine sinnlose Maßnahme, findet Daniela Bleimaier,Leiterin Public Affairs Deutschland & Regionales. Niemand werde die Bezahlartdann noch nutzen wollen, obwohl diese besonders sicher sei:"Die Bestätigung eines Einkaufs per Post geht völlig an der Realität derVerbraucherinnen und Verbraucher vorbei. Niemand wird noch einen Kauf perRechnung tätigen, wenn man dafür erst auf einen Brief warten muss. Stattdessenwerden die Kunden auf weniger sichere Bezahlarten ausweichen. Kurioserweise auchauf Kreditkarten, die nicht unter die Regel fallen. Für die Zustimmung derVerbraucher ist es im digitalen Zeitalter völlig ausreichend, wenn diese perKlick am Bildschirm gegeben wird. Sollten sich ihren Einkauf bereuen, haben siemindestens 14 Tage Zeit, ihren Einkauf uneingeschränkt zu widerrufen und ihrGeld zu behalten."Daniela Bleimaier, Leiterin Public Affairs Deutschland & RegionalesPressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:frank.duessler@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6161274OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)