    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Verbraucherkredite im Onlinehandel

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    bevh kritisiert Schriftformerfordernis vor Käufen auf Rechnung

    Berlin (ots) - Vor der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie fordern
    SPD-Fraktion und Verbraucherschützer (https://www.vzbv.de/meldungen/verbraucherk
    redite-verbraucherinnen-besser-vor-ueberschuldung-schuetzen) , dass Kunden
    handschriftlich ihre Zustimmung geben müssen, bevor sie Bestellungen per Kauf
    auf Rechnung tätigen können. Eine sinnlose Maßnahme, findet Daniela Bleimaier,
    Leiterin Public Affairs Deutschland & Regionales. Niemand werde die Bezahlart
    dann noch nutzen wollen, obwohl diese besonders sicher sei:

    "Die Bestätigung eines Einkaufs per Post geht völlig an der Realität der
    Verbraucherinnen und Verbraucher vorbei. Niemand wird noch einen Kauf per
    Rechnung tätigen, wenn man dafür erst auf einen Brief warten muss. Stattdessen
    werden die Kunden auf weniger sichere Bezahlarten ausweichen. Kurioserweise auch
    auf Kreditkarten, die nicht unter die Regel fallen. Für die Zustimmung der
    Verbraucher ist es im digitalen Zeitalter völlig ausreichend, wenn diese per
    Klick am Bildschirm gegeben wird. Sollten sich ihren Einkauf bereuen, haben sie
    mindestens 14 Tage Zeit, ihren Einkauf uneingeschränkt zu widerrufen und ihr
    Geld zu behalten."

    Daniela Bleimaier, Leiterin Public Affairs Deutschland & Regionales

    Pressekontakt:

    Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
    Frank Düssler
    Friedrichstraße 60 (Atrium)
    10117 Berlin
    Mobil: 0162 2525268
    mailto:frank.duessler@bevh.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6161274
    OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
    bevh)



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Verbraucherkredite im Onlinehandel bevh kritisiert Schriftformerfordernis vor Käufen auf Rechnung Vor der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie fordern SPD-Fraktion und Verbraucherschützer (https://www.vzbv.de/meldungen/verbraucherk redite-verbraucherinnen-besser-vor-ueberschuldung-schuetzen) , dass Kunden handschriftlich ihre Zustimmung …