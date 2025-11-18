Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.11.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.060,36USD pro Feinunze und notiert damit +0,47 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,90 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,07USD und verzeichnet ein Plus von +0,12 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,89USD und verzeichnet ein Plus von +0,39 %.